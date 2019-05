Vores gode levevilkår har haft sin pris - og er den til at leve med?

Hver aften står jeg i denne tid og lytter efter nattergalen. I de 30 år jeg har boet herude tæt på Mygind Skov, har den altid fyldt nætterne i maj og juni med fortryllende sang og skabt glæde. Men i år har jeg ikke hørt den synge herude - endnu. I 1980'erne var der skønsmæssigt over 100.000 nattergale i Danmark. Nu er bestanden formentlig under 20.000. Bare de små sangfugle i krattet dog har overlevet det 7-8000 kilometers træk. For nogle år siden forsvandt svalefamilierne fra vores stald, og i år har der helt tydeligt været langt færre frøer i vores lille sø, end der plejer. I et forsøg på at gøre noget har vi sået vores fire hektar til med græs og blomster. Måske som en form for forsøg på aflad, selv om vi godt ved, at hverken nattergale, harer, bier eller svaler kommer tilbage af den grund. Tiden, hvor forruden skulle vaskes af for insekter efter en køretur i sommerlandskabet, er vist forbi. For en tid - indtil alt måske bliver godt igen.

Hvor er det træls at blive ramt af bekymring og ængstelse her midt i den mest vidunderlige tid på året. For jeg ved godt, at vi befinder os på grænsen af nattergalenes yngleområde. At svalerne sikkert har fundet bedre steder med endnu flere fluer, og at frøerne sikkert bare har et dårligt år. Eller gør jeg? I en tid med klimaforandringer og en erkendelse af sammenbrud i naturen omkring os er en af følgevirkningerne en latent tristesse, der måske/måske ikke er velbegrundet. For vores usikkerhed sætter uvilkårligt en dagsorden i mødet med verden. Depression kan virke lammende. Også selv om den stammer fra antagelsen af klimaforandringer og en usikker fremtid. Men den må ikke få lov til at dominere. I fremtiden bliver det nødvendigt for ansvarlige mennesker overalt i verden samtidig at kunne rumme de alvorlige tegn på sammenbrud og så glæden ved at være en del af en vidunderlig og fortryllende verden. Alvoren og glæden må vandre sammen, hvis vi skal bevæge os ansvarligt igennem livet.

Måske nattergalen synger i nat. Eller næste år. Eller om fire generationer. Og mens vi venter på nattergalen, fyldes vi af tonerne fra lærken og gøgen, og glædes ved haren, der hopper over marken som et tegn på, at der måske kommer noget godt ud af en nyanlagt blomstereng. Naturen rummer en skønhed, der i sig selv skaber glæde og mening. Og det er herfra, at vi finder vores vigtigste pejlemærker, når vi skal træffe valg omkring fremtiden. Prisen for en nattergals skønsang og nye svaleflokkes muntre luftakrobatik kan uden tvivl blive ganske høj målt i kontanter. Ændring af landbrugets produktionsformer og vores klimabelastende adfærd kommer til at kunne mærkes på pengepungen. Men det er i orden. For hverken svaledans, nattergalesang eller CO2-forurening er i egentlig forstand gratis. Alt har sin pris. Det er vigtigt at huske på, når politikerne efter valget skal omsætte gode hensigter til konkret politik, og vi alle skal til lommerne.

Valgkampen har vist tegn på omridset af en ny samfundskontrakt, hvor vi ikke blot vil sikre hinanden tryghed igennem velfærd, men også skabe en bæredygtig fremtid for de kommende generationer. Det er i den grad håbefuldt. Hvis vi på tværs af politiske interesser kommer til at opleve en fælles forståelse af ansvaret for en bæredygtig fremtid, så er der grund til at møde fremtiden med tillid. For i fællesskab kan vi ændre rigtig meget til det bedre.

Siden mine bedsteforældres generation er der sket mirakler i vores levevilkår. Miraklerne har haft sin pris, men den kreativitet og målrettethed, der har skabt uhørt velstand og rigdom kan også i fremtiden bruges til at skabe bæredygtighed, dynamik og livsglæde. Der er sket en klimavækkelse i Danmark. Nu skal den omsættes til handling. Håbet om, at vi er ved at skabe et nyt fælles værdisæt i forhold til ansvaret for klimaet, gør det lidt mere håbefuldt at vente på nattergalens sommersang.