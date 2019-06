Vores demokrati er i fare

Jeg undrer mig over, at det er muligt for en kandidat, som bliver valgt til EU, at frasige sig pladsen og videregive denne. Er det ikke borgerligt ombud? Jeg håber, at svaret er ja. Ellers er vores demokrati i fare. Ved næste valg kan et parti spørge en kendis, f.eks Simon Kvam, "Vil du opstille for os - altså bare som hjælperytter?". Efter valget trækker Simon sig og overlader pladsen til nummer to, som kan være helt ukendt. Gad vide, hvordan folkebevægelsen mod EU's valg havde set ud, hvis de havde haft Niels Hausgaard som hjælperytter? Hvis dette er lovligt, så kan næste skridt være, at "store navne" bliver betalt for at opstille for at trække stemmer og efterfølgende trækker sig. Vores demokrati er under alvorligt angreb med denne adfærd, så undersøg lige, om så tovlig adfærd er lovlig.