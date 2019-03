Pasning: Jeg afleverer min datter i vuggestue hver dag til pædagoger, som hun elsker. De har verdens største hjerter og solid faglighed. Men de har kun to hænder. I alt for mange vuggestuer og børnehaver er det dagligdag, at der ikke er nok tid til at give ordentlig omsorg til børnene hele dagen. Derfor skal vi have flere pædagoger, klare rettigheder og minimumsnormeringer.

To pædagoger med 44 børn på en legeplads. Én voksen til 10 vuggestuebørn i ble, hvoraf fire skal skiftes på én gang og flere græder. Det er ikke rimeligt overfor hverken børn eller pædagoger. Men det er ikke usædvanlige situationer mange steder i landets børnehaver og vuggestuer.

Jeg stoler ufatteligt meget på pædagogerne i mit barns vuggestue. De er fantastiske. Men de er også pressede, og det kan vi ikke være bekendt. I lang tid har pædagoger landet over råbt højt. De advarer om, at der ikke er tid til at have omsorg for børnene og støtte deres udvikling. De er bekymrede og tager fra arbejde med ondt i maven.

Det har konsekvenser for børn, hvis der ikke er en voksen til at trøste, når de er kede af det eller usikre. De har brug for voksne til at hjælpe sig ud af konflikter og til at støtte deres udvikling. Det kræver tilstedeværelse i det nære og i de små oplevelser, og det betyder, at der skal være overskud. Ellers risikerer børn at blive dårligere til at lære og dårligere til at være sammen med andre, når de bliver større.

Men når en pædagog i DR's dokumentar "hvem passer vores børn?" fortæller, at de nærmest dagligt oplever perioder, hvor de kun er to pædagoger til 16 vuggestuebørn, er den nødvendige tid der ikke. Det betyder, at der er små børn under to år alene på stuen, hvis et barn skal skiftes. Og at hvis to græder på samme tid, er det kun den ene, der oplever det livsvigtige kram.

Regeringen og socialminister Mai Mercado siger, at det går fint med normeringerne. 6,2 børnehavebørn og 3,2 vuggestuebørn pr. pædagog i gennemsnit, siger hun. Og ja, sådan ser statistikkerne ud. Men det er enten ugidelighed eller uvidenhed, hvis statsministeren tror, at det dækker over virkeligheden. Statistikkerne er nemlig bare det anvendte antal lønkroner divideret med antallet af børn. Ergo tæller man lederne med, selvom de ikke er på stuen, og når der kommer en vikar ved sygdom, og der bliver brugt dobbelte lønkroner, tror statistikken også, at der er to pædagoger frem for én på arbejde.

Og så har vi slet ikke talt om den flodbølge af bureaukrati, der er skyllet ind over institutionerne, eller hvordan opgaverne er blevet flere. I børnehaverne starter børnene tidligere. Det kræver mere af pædagogerne, når de er små. Der er flere børn med særlige behov, som ikke får ekstra støtte. Der er læreplaner, der skal laves, evalueres og dokumenteres. Der er møder og sprogstimulering. Og meget andet.

Imens er der skåret på rengøring og madlavning, så pædagogerne skal klare flere praktiske opgaver.

Og så er der skåret på antallet af pædagoger pr. barn. Ikke mindst.

Det er ikke forsvarligt længere, og vi risikerer at sætte vores børns udvikling på spil. Derfor vil Enhedslisten have minimumsnormeringer i institutionerne. Maks. tre vuggestuebørn og maks. seks børnehavebørn pr. pædagog. Fordi forældre trygt skal kunne aflevere deres børn. Fordi børn har ret til omsorg. Og fordi vores pædagoger, der gør så meget og har vores børn mange timer om dagen, har ret til langt bedre arbejdsforhold og flere kollegaer.