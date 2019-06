Vollsmoses dårlige ry?

Man har en firkant, der hedder Vollsmose med et dårligt ry. Man river boliger ned, bygger ny lav bebyggelse, der kommer andre beboere, og problemet er løst. Der er ikke mere 50 procent indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Beboernes bruttoindkomst er højere. Gennemsnittet af kriminelle er som andre steder i landet. De fleste beboere har mere end en grunduddannelse og er i arbejde.

For de tidligere beboere er væk.

Så der er ikke længere brug for det seje arbejde med at nedbringe børns ulovlige skolefravær og at hæve deres karaktergennemsnit, at få flere unge i uddannelse og voksne i arbejde. Ikke længere brug for at arbejde med at få beboere til at føle sig trygge.

Gad vide, hvordan det er gået med de mange mennesker, der er flyttet til "væk"?