Vollsmoselæger. Vi kan jo ikke alle sammen flytte til Odense C.

Jeg har hele tiden medgivet, at man ikke kan tvinge nogen til at arbejde i et bestemt område, hvis man ikke vil det. Heller ikke praktiserende og/eller speciallæger. Men jeg tror heller ikke på løsningen, at vi alle sammen flytter ind til Odenses centrum. Selv om den melodi om centrums rummelighed kan være sød for ørerne, så er der jo trods alt visse begrænsninger, som man må anerkende. Når jeg reagerer på Marianne Mørk Mathiassens indlæg om Vollsmoselæger, er det, fordi min regionsrådskollega opfatter evt. åbningen af lægeklinik i Vollsmose - som ghettoisering af området. Hvilket i mine øjne/ører er populistisk tankegang - nok med vilje af min regionsrådskollega. Hvis man følger den logik, så skal man ikke købe morgenbrød i Vollsmose, for der er masser af bagerier i centrum - uden for ghettoen. Skoler, plejehjem eller kulturinstitutioner er der heller ikke behov for. Man kan bare sove trygt og glad resten af livet. Virkeligheden er alligevel lidt anderledes. Odense, som regionens eneste storby, med 9.000 beboere alene i Vollsmose og flere tusinder over på den anden side af Vollsmose Allé og Åsumvej og med alle dem i Seden, Bullerup, Agedrup, kan ikke - med al respekt - sammenlignes med regionens andre mellemstore og små byer. Hvert år får Odense 2000 nye netto-tilflyttere, hvilket svarer til et ydernummer/en lægepraksis. I forvejen er det flere lægepraksiser i Odense, som har lukket tilgang for nye patienter. Selv om 4 km til Odenses centrum ikke lyder ret meget, så er afstanden irrelevant, når der i Odense Nordøst-området, inkl. Vollsmose, bor ca. 15.000 mennesker. Og jo, hr. Søren Clemmensen, jeg har for længst bemærket, at folk fra Odenses nævnte bydele transporteres til Odense C trods Vollsmose Sundhedshus - uden læger. Men om de alle sammen kan presses ind i bymidte, tvivler jeg stærkt på. Især socialt udsatte borgere fra Vollsmoses firkant, som ikke selv opsøger lægen, selv om de har behov for det. Ligesom regioner kommer med andre utraditionelle sundhedstilbud f.eks. til kvinder, som ikke deltager i diverse screeningsprogrammer, så har jeg det helt fint med, at man/vi forsøger med andre uafprøvede løsninger - af kompleks karakter, vil nogen måske kalde dem. Det er overhovedet ikke sikkert, det lykkes, men vi kan forsøge. Dette bakkes op af flertallet i regionsrådet og understøttes af Odense Kommunes sundhedsudvalg. Så længe vores sundhedsvæsen er skattefinansieret, så har vi forvaltere af borgernes skattekroner også en forpligtigelse til at fokusere på forebyggelse frem for behandling. Det er jo trods alt bedre - og billigere. Uanset om man er liberal eller ej, uanset om man som regionspolitiker drømmer lægepraksiser i socialt udsatte områder.