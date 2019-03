Vollsmoselæger. Det vil koste skatteyderne ekstra penge

Flertallet i regionsrådet mener, at det er synd for beboerne i Vollsmose, at de skal køre fire kilometer for at komme til læge. Derfor har man besluttet, at beboerne i Vollsmose skal have deres egen læge.

Ingen læger ønsker imidlertid at starte en klinik i Vollsmose. Odense Kommune er blevet spurgt om hjælp, og man arbejder nu med flere komplicerede konstellationer for at lokke læger til.

I sidste ende kan det komme til at koste skatteborgerne ekstra penge, hvis lægerne skal lokkes med forhøjede honorare. Andre steder i regionen har ældre mennesker 10-15 kilometer hen til nærmeste læge, og her kører der ikke bybusser som i Vollsmose.

Forslaget om ekstra høj service til beboerne i Vollsmose, er stillet af Det konservative Folkeparti og Socialdemokratiet. Begge partier har ellers stemt for den nye ghettoplan med ønske om opløsning af ghettoer.

Med læger bosat i Vollsmose cementeres ghettoen. Beboerne behøves nu ikke længere bevæge sig udenfor deres boligområde, når de fremover skal til læge.