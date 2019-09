Vollsmose. Sidste forsøg med læger

Læserbrev: I medierne kan man i disse dage læse at Region Syddanmark og Odense Kommune igen forsøger at få læger til Odense-bydelen Vollsmose. Og man skal naturligvis acceptere, at et flertal i Regionsrådet har besluttet, der skal være en klinik i Vollmose.

Men: Beslutningen bliver dyrere og dyrere for samfundet. Der bruges mange ressourcer på at tilbyde ydernumre igen og igen, også selv om ingen læger vil derud. Nu vælger man så en løsning, der koster både Odense Kommune og regionen en million kroner årligt. Havde ydernumrene ikke været påtvunget beliggenhed i Vollmose, så havde det næppe været et problem at få dem besat og oveni havde det været med en indtægt til følge for regionen.

Dette må være sidste forsøg. For så kan Odense få de læger, vi mangler. Jeg er sikker på, at f.eks. Søhus gerne ville have et par af de ydernumre til en klinik der. Jeg er glad for at DF stemte imod en beslutning, vi vidste ikke kunne realiseres.