Vollsmose. Danskkarakterer og nedrivning

Læserbrev: I et brev til boligejerne i Odense NØ begrunder Peter Rahbæk Juel nedrivningen af de 1000 boliger i Vollsmose blandt andet således:

"Lige nu er gennemsnitskarakteren i dansk for elever i Vollsmose på 5.1. I resten af Odense er gennemsnittet på 7.1."

Mener borgmesteren, at dansklærerne på Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen ikke er dygtige nok til at undervise eleverne? Vil lærerne udenfor Vollsmose være bedre til at løse opgaven?

Hvis de elever, der flytter ind i de kommende dyrere boliger i Vollsmose, har højere danskkarakterer, vil danskgennemsnittet på Vollsmoseskolerne selvfølgelig hæves. Og hvis de elever i Vollsmose, der har en lav danskkarakter, spredes ud på andre skoler, vil deres lave danskkarakter ikke være så iøjefaldende i skolernes danskgennemsnit.

Det kan da godt være, at gennemsnittene i dansk vil komme til at se pænere ud, hvis man tvangsflytter de elever.

Men behøver man af den grund ligefrem at jævne de hjem, hvor de har boet, med jorden - og dermed en masse andre lejligheder med billig husleje? Hvor langt de fleste af de 3000 beboere slet ikke går på skolerne.