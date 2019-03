Vollsmose. Beboerne finder nok ind til Odense C

Private firmaer, der ikke kan få en ledig stilling besat, spørger sig selv "hvorfor?"

Det skulle Meho Selman også gøre. I FS 13. marts kalder han læge og regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiasen for "uvidende" og "populist", fordi hun ikke bifalder en regionsdrevet lægeklinik i Vollsmose. Jeg tror desværre, at disse ord passer bedre på Meho Selmer.

Tror MH, at de kvalificerede læger, der nu har muligheden for at etablere sig i Vollsmose, vil finde sådan en klinik attraktiv? Nej. Tror MH, at en sådan klinik med skiftende læger vil gøre en forskel i Vollsmose, engagere sig i socialmedicinske, komplekse problemer: Måske, hvis ja - naivt. Tror MH, at en sådan lægeklinik vil tiltrække læger, hvis løn/arbejdsbetingelser er ekstra attraktiv: Ja, MH ved sikkert gennem sit politiske arbejde, at penge virker stærkt kvalmestillende.

Tror MH, at det vil give politisk anerkendelse, hvis han kan sige "Nu fik vi løst lægeproblemet i Vollsmose": Ja (måske lidt ... populistisk).

Har MH bemærket, at borgere fra Bullerup, Agedrup, Seden transporterer sig til Odense C, efter deres praktiserende læge valgte at flytte sin praksis? Næppe, for de har ikke brokket sig.

Jeg er selv praktiserende speciallæge. Denne race findes heller ikke i Vollsmose. Jeg behandler talrige Vollsmosefamilier i Odense. Det går selvfølgelig lige så glat som patienter af alle andre etniske herkomster inkl. dansk.

God integration inden for sundhed er også blanding/indleven i hinandens og samfundets helhed.

Så MH: Kald en skovl for en skovl. Det er en udfordrende beslutning at tage, for læger, skolelærere, præster osv.: Ønsker jeg at bruge resten af mit arbejdsliv på at indleve mig i mennesker med kultur og normer, der for mange (fuldt forståeligt) afviger endog særdeles meget fra mine egne?

Borgere med anden etnisk herkomst har ingen problemer med at finde rundt i Odense, de finder speciallæger, offentlige myndigheder, butikscentre osv. Mon dog ikke, de også kan finde en praktiserende læge i Odense - hvis nu lægerne ønsker at etablere sig der.

Se det er liberal tankegang, hr. Meho Selman.