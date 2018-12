Voldtægt. Omvendt bevisbyrde dur ikke

Hvad er det eneste, der er værre end en forbryder, der går fri? Det er, når en uskyldig bliver dømt.

Og det vil blive problemet, hvis Lone Schaumanns bøn for "det kræver et ja" (lederen i FS torsdag) bliver til virkelighed.

For hver gang mennesker har sex, skal der så i fremtiden foreligge en skriftlig, vitterlighedsattesteret kontrakt på, at man gerne vil og har sagt udtrykkeligt ja til netop det, der skal foregå.

Alternativt kan man blive dømt for voldtægt, hvis den anden part pludselig nægter at have sagt ja.

Uskyldige dømmes allerede i dag trods de svære regler for bevisførelse. Skal det være endnu flere i fremtiden?

