Voldtægt. Odense skal være en sikker by

Læserbrev: Der bliver begået voldtægt på stien ved Sønder Boulevard, mellem Ansgars Kirke og Dannevirke ifølge FS. Det første spørgsmål jeg stiller mig selv er, hvorfor i alverden er der ikke kameraovervågning på vores cykelstier og i al almindelig overalt hvor vi færdes? Det kan da ikke passe, at sådanne elementer bare kan forulempe de unge damer, fordi de kommer trækkende med cyklen en tidlig morgen. Jeg har den største foragt for disse hankønsvæsener.

Der er en masse mennesker, der er imod overvågning, men herregud, det er jo kun når der er sket en forbrydelse, at politiet har interesse i at se overvågningsvideoer, længere er den ikke.

Politikerne har et ansvar for, hvordan vores by skal være. Det skal de stå på mål for ved enhver given lejlighed. Måske vi skulle slappe lidt af med Letbanens etape 2. Vi aner jo ikke, hvad der dybest set skal ske i Vollsmose? Ved politikerne det? I så fald så meld ud.

Politikerne skal og må sørge for, at vi borgere kan færdes trygt i byen. Kvinfo oplyser, at anslåede voldtægter og voldtægtsforsøg (tvangssamleje) andrager 5100 årligt (2016) anmeldte til politiet: 944 (2017) antal dømte for voldtægter og voldtægtsforsøg 94 (2017). Kan vi være det bekendt som samfund? Er det sådan det skal være, at kun to procent bliver dømt? Jeg synes vi skal komme ind i kampen mod disse voldtægtsforbrydere, NU!