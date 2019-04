Visionerne for kollektiv trafik eksisterer endnu

Læserbrev: Fremragende indlæg om den kollektive trafiks vanskelige kørsel på jord af Stephanie Lose og Marianne Bøttger i lørdagens avis. Danmark savner virkelig, at der bliver taget fat i den helt enkle problemstilling, om vi vil den kollektive traffik eller ej.Med henvisning til Skåne bliver der slået et fornemt slag for økonomisk forsvarlig drift af et enkelt stærkt trafikselskab og med et folkevalgt ansvarligt organ i spidsen. Og så er der sammenhæng i den kollektive traffik.Jeg kører dagligt til og fra arbejde på cykel fra Højby til Odense. Et kig på motorvejen fra broen viser en massiv og tæt traffik, lastbil på lastbil på lastbil. Men vejene igennem Odense er ligeledes fuldstændig tilstoppet af biler - og mængden stiger.Letbanen er på vej, og det er godt. Jeg var som byrådsmedlem selv med til at beslutte dens tilblivelse. Men det skal da være attraktivt at benytte den og den øvrige kollektive bustrafik. Jeg savner kvikkortet for eksempel.Det samme gælder togene til og fra Odense. Det er da helt galt, at det er billigere at flyve til europæiske destinationer fra København og Billund, end det er at tage toget fra Odense til København.Visionerne for den kollektive trafik er svære at få øje på herhjemme, men Lose og Bøttger har forfattet et prisværdigt forsøg. Så lidt håb er der da om at få det her på den politiske dagsorden.