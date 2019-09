Vision for Nørrebro-tunnellen lever

Det glæder Socialdemokratiet i Odense Byråd, at beboerne i Skibhuskvarteret presser på for en genåbning af Nørrebro-tunnellen, sådan som man kunne læse i mandagsavisen. Det var Socialdemokratiet, som lancerede ideen om en genåbning her i avisen 9. august, og vi har bestemt ikke droppet ideen siden.

En genåbning af tunnellen kan tjene tre formål. Dels kan den binde city, havnen og Skibhuskvarteret endnu bedre sammen. Dels kan den blive en attraktiv smutvej for fodgængere og cyklister. Og endelig kan den blive et vartegn for Nørrebrokvarteret, som blev revet ned i 1970'erne, men som skal genopstå i ny skikkelse.

Et flertal i Odense Byråd kan dog ikke uden videre beslutte, at tunnellen skal genåbnes. Selve tunnellen ejes af Banedanmark, som i mine øjne aldrig burde have begravet den i en jordvold. Banedanmark skal give tilladelse til en genåbning. Området nord for jernbanen ejes af Park Street Nordicom, som muligvis vil nedrive postterminalen og bygge boliger.

Socialdemokratiet ønsker, at en genåbning af Nørrebro-tunnellen tages med i den langsigtede planlægning for området. Og vi håber, at det i et samarbejde med ejerne kan lykkes at finde en løsning, der også er økonomisk realistisk.

Nørrebro overgiver sig ikke.