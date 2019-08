Virksomheder. Godt gang i efteruddannelsen

Synspunkt: Man kunne for nylig læse en klumme her i avisen af Annette Vilhelmsen, direktør for Tietgen, om voksen- og efteruddannelse (15. august). Vilhelmsen havde flere interessante overvejelser, men man blev også efterladt med et indtryk af, at det generelt står skidt til med efteruddannelsen i Danmark. Det stemmer langtfra overens med virkeligheden. Så der er vist behov for lidt fakta.

Danmark er blandt de tre EU-lande, der efteruddanner allermest. Og selv under en højkonjunktur, hvor virksomhederne ellers har særligt brug for deres medarbejdere, får de stadig mulighed for at komme på skolebænken. Virksomhederne ønsker at opkvalificere deres medarbejdere, og 9 ud af 10 arbejdsgivere arbejder målrettet med voksen- og efteruddannelse. Alene i 2017 brugte de danske virksomheder 15 mia. kr. til formålet.

Vilhelmsen har nemlig helt ret i, at adgangen til livslang uddannelse er en gave, som kun har værdi, når den bliver brugt. Derfor har vi fra arbejdsgivernes side også indgået en trepartsaftale, der netop har det sigte. Den efteruddannelse, som det offentlige udbyder gennem AMU-systemet, skal være mere attraktiv. Ikke kun for virksomhederne - også for medarbejderne.

Teknologi, markedsforhold og viden udvikler sig meget hurtigt i disse år. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne har de rette, opdaterede kompetencer. Det er en stor udfordring. Også set i lyset af, at mange faglærte, og endnu flere ufaglærte, er mindre begejstrede over udsigten til at vende tilbage til skolen. Hver anden ufaglærte siger selv, at de ikke mener, de har behov for mere efteruddannelse.

Derfor har vi sammen en stor fælles opgave - virksomheder, lønmodtagere og uddannelsesinstitutioner. Vi skal sikre, at danske medarbejdere fortsat løbende opdaterer deres kompetencer.

For medarbejdernes brug af efteruddannelse er kurven knækket, og vi begynder at se en stigning i brugen af AMU-efteruddannelse. Der er god grund til at håbe, at den positive udvikling fortsætter. Trepartsaftalen om efteruddannelse havde et omfang på 2,5 mia. kr. Aftalen er stadig ved at blive implementeret, og vi afventer endnu nogle af de vigtigste tiltag. Så der er god grund til at være optimistiske for den fortsatte efteruddannelse i Danmark.