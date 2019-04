Vindmøller er nødvendige for den grønne omstilling

Møller: Birgitte Vinding mener, at jeg svarer udenom i et læserbrev, jeg havde her i avisen forleden. Derfor stiller hun mig to konkrete spørgsmål. Hun vil vide, om vi i Socialdemokratiet vil passe på vores kyster, og om vi vil kæmpe for at få vindmøller længere ud på havet. Jeg skal beklage, at spaltepladsen ikke rakte til fyldestgørende svar i første omgang. Men her er de.

Svaret på første spørgsmål er et klart og rungende ja. Det var Thorvald Stauning, der i 1930'erne lavede den kystbeskyttelseslinje, der heldigvis stadig gælder i Danmark. Den har været under pres fra borgerlig side mange gange - senest i denne valgperiode, hvor Venstre og Liberal Alliance ønskede at åbne for mere byggeri ved kysterne. Heldigvis kunne de ikke samle flertal.

Det har også været et krav fra borgerlig side, at Danmarks Naturfredningsforening skulle fratages deres ret til at rejse fredningssager. En ret, der også kan dateres helt tilbage til Stauning. Også det fik de ikke held med. Men faktum er, at beskyttelsen af vores natur, herunder vores kyster, er presset i disse år fra borgerlig side.

Mht. vindmøller ser jeg også helst, at så mange af dem som muligt placeres langt fra kysten i såkaldte havvindmølleparker. Alligevel kan jeg ikke give Vinding ret i, at det bør gælde alle vindmøller. Der er allerede besluttet og fundet finansiering til flere kystnære vindmøller. De projekter er nødvendige, fordi de er en vigtig del af den grønne omstilling, der er behov for, hvis vi skal nå at omstille vores energiforsyning tids nok.

Er det et dilemma, at man hermed nogle steder skæmmer udsigten fra kysten for at gøre noget godt for klimaet? Ja, det medgiver jeg, at det er. Men samtidig er der efter min mening ikke stor tvivl om, at vi har travlt, når det gælder den grønne omstilling.

Er vindmøller grimme? Det synes nogle. Men andre har den opfattelse - som jeg - at de faktisk er smukke. Måske specielt fordi de symboliserer det fremskridt i grøn retning, som er helt nødvendig for Danmark og verden.