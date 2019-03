Vindmølleindustrien er både den frække dreng - og den forurettede

Tak: Jeg vil gerne takke adm. direktør for Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg, for at tage sig tid til at svare på mit indlæg i avisen Danmark 25. januar. Kun herved bliver det muligt at få indsigt i og forstå virksomheds­lederens tankegang.

Jan Hylleberg mener, at jeg mistolker hans indlæg og kommer med urigtige kommentarer og drager urigtige konklusioner til det, at vindmøller og solcelleanlæg er de eneste teknologier og infrastrukturtyper, hvor naboer kan opnå erstatning for værditab på deres ejendom.

Når Vindmølleindustrien mener sig urimelig behandlet, må industrien medvirke til at ændre loven. Det må være en selvfølge, at industrien skal betale, hvad det koster - det står jo i loven - grundloven. At andre konkurrerende infrastrukturtyper ikke skal betale erstatning, må være en fejl, der snarest bør rettes.

Det er ganske interessant at følge Vindmølleindustriens kommunikation. På den ene side agerer den som den frække dreng i klassen for den næste dag at være forurettet med ønske om forståelse og medlidenhed.

Hylleberg beskriver Vindmølleindustriens store tro på egne evner. At vindenergi skulle være en helt afgørende brik i kampen mod verdenshistoriens største miljøkatastrofe, nemlig klimaforandringen, er store ord at omgive sig med - men man kan tvivle på, om det nu også kan passe.

Vi er mange som gerne ser dokumentation for, om der er hold i Vindmølleindustriens selvtillid.

Vi savner:

1) en sammenfattende beskrivelse af de samfundsmæssige konsekvenser af f.eks. den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd. Spørgsmålet er, om det danske samfund samlet set får værdi for de mange penge, der investeres.

2) en ærlig og oprigtig tilgang til at udarbejde en faglig, redelig og rigtig VVM-redegørelse, der bl.a. tager hensyn til kravene efter EU-domstolens praksis, som Vindmølleindustrien burde være interesseret i at følge og overholde.

3) en offentliggørelse af redelige støjmålinger fra den vindmølletype, som skal opstilles på stranden ved Holmsland Klit - de helt korrekte tal for såvel den høje som lavfrekvente støj.

4) en klar holdning til transportformen af vindmøllestrøm over længere afstande - det er trøstesløst, at Vindmølleindustrien ikke har bedre løsninger at byde ind med end et helt igennem oldnordisk transportsystem bestående af en 175 km lang skæmmende række af stålskeletter med et ledningsnet, der tidligere er blevet advaret mod at bo i nærheden af og endnu værre at bo under. Tidligere hed det sig, at det var decideret sundhedsfarligt at opholde sig i nærheden.

5) Vindmølleindustrien bør ligeledes svare på, hvorfor man ikke i stedet for at bygge større og større møller, begynder at interessere sig for at løse opgaven med at lagre strøm.

En vindmølle kan kun producere sit udkomme - strøm - en gang i mellem, og ikke så sjældent i perioder, hvor strømmen ikke kan afsættes uden tab. Vi har med en teknologi at gøre, som efterlader sig langt flere problemer end den løser.

Det er ikke nok at forklare, hvor meget CO2, der spares - når realiteten er, at det totale grønne aftryk fra "fødsel til død" slet ikke står mål med de totale omkostninger, vindmølleinstallationerne efterlader sig - det gælder bl.a. store sundheds- og strukturelle problemer.

Og Hylleberg, er det virkelig rimeligt, at en af Danmarks væsentligste industrier medvirker til at blæse på beboernes tarv? Er det grådigheden, der skygger for objektiviteten?