Grænsekontrol: Ekstra Bladet havde for nylig en sjov valgkampsting. De viste fotos af partilederne til nogle andenklasses børn fra en folkeskole. Da de kom til Det radikale Venstres partileder Morten Østergaard, udbrød en af drengene: "Han ser ond ud."

Det var ret morsomt. Jeg tænkte, at det må have gjort ondt på den selverklærede ghettoturist og superhumanist Morten Østergaard. Det var ret overraskende for mig, at drengen syntes, Morten Østergaard så ond ud, for jeg har snarere anset ham for blåøjet end ond, men fra børn og fulde mennesker skal man som bekendt høre sandheden, og derfor gav jeg det en tanke til. Ser Morten Østergaard virkelig ond ud? Hans politik gør det i al fald. De radikales politik er ond. Mod Danmark og mod danskerne.

For nylig har DR Detektor lavet en åndssvag opgørelse af grænsekontrollen, og der har man fundet ud af, at den har kost en milliard i stedet for 275 mio. kr., som jo er det rigtige tal. Milliarden tryller de frem ved at indregne lønudgifter mm., men det er jo totalt tåbeligt, for politibetjentene får jo løn, uanset hvor de er på arbejde.

Morten Østergaard og de radikale er helt oppe at køre over det. De er så rasende og onde i sulet, at gode argumenter og kolde fakta ikke bider på dem. Over 7.000 mennesker er blevet afvist, over 800 våben er blevet taget fra folk, masser af narko er blevet opsnappet og vigtigst; man har pågrebet en terrorist, der planlagde et terrorangreb i Østergaards elskede København, der jo er åh, så tolerant og multikulti.

Så måske har den lille dreng fra Ekstra Bladet alligevel ret. De ser onde ud, de radikale. Deres politik gør i hvert fald. Hvis vi ikke havde haft grænsekontrollen, så havde vi måske haft et terrorangreb i Danmark. Stol ikke på de radikales bragesnak. De aner ikke, hvad de taler om. Deres håndtryk er slatne. Og deres tale er falsk.