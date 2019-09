Læserbrev: Vil Venstre sænke skatten eller tilslutte sig velfærdsprocenten? Vi mangler et klart svar. I byrådssalen 4. september havde vi velfærdsprocenten på dagsordenen. Her blev det slået tydeligt fast, at de 0,8 procentpoint vi har hævet kommuneskatten med, har bidraget med ca. 500 årsværk og 800 flere medarbejdere til børn og ældre i Odense, end vi ellers ville have haft, hvis vi ikke havde hævet skatten. Venstre og Christoffer Lilleholt brugte endnu engang anledningen til at kritisere velfærdsprocenten. Han kom dog ud på meget dybt vand, da han ikke kunne eller ville svare på om Venstre vil sænke skatten igen, hvis der skulle tegne sig et andet flertal efter næste valg? Vi savner et klart svar på, hvornår vil Venstre rulle velfærdsprocenten tilbage, og hvor vil de i så fald spare? Hvilke medarbejdere skal fyres, og hvor skal der skæres ned? Lige siden vi introducerede velfærdsprocenten, har man fra Venstres side sagt at vi "bare" kunne bruge pengene anderledes og omprioritere. Det vil Venstre dog heller ikke vil være med til, da de netop er sprunget fra den historisk store omprioritering fra administration og kultur til velfærd, som resten af byrådets partier er ved at tage ansvar for.