Vigtigst i 2019: Styrk de svage og giv frihed til de stærke

Mai-Britt Schultz, Knasterhovvej 2, Tåsinge, Svendborg

For mig er det vigtigste i hele den politiske debat spørgsmålet om sammenhængskraft og ophøret med dæmonisering af samfundsgrupper. Provinsboere mod københavnere, etnisk danske og folk med anden kulturel baggrund. Den kreative klasse kontra DF etc. Det er at yderste vigtighed, at vi får en regering, hvis ypperste formål er at skabe ligeværd. Jeg er faktisk ligeglad med farver, hvis ikke at alle finanslove skal være afhængig af, om DF kan få indført strammere love for ikke grisefarvede. Jeg arbejder aktivt i ngo, jeg debatterer flittigt og sørger for at have venner, der ikke ligner mig.