Vigtigere ting på spil end lidt bøvl for virksomheder

Paradigmeskifte: Torben Eli Bager påstår i avisen Danmark, at paradigmeskiftet i udlændingepolitikken udgør et økonomisk problem for Danmark. En absurd påstand med tanke på de enorme summer, Danmark hvert år bruger på ikke-vestlig indvandring.

Samtidig mener Bager, at paradigmeskiftet bliver en sovepude for de mennesker, der får midlertidigt og ikke permanent ophold i Danmark. Ja, ifølge Torben Eli Bager vil det ligefrem drive folk ud i kriminalitet, fordi de fratages incitamentet til at søge arbejde. Det er nogle voldsomme påstande.

Og jeg kan ikke helt gennemskue, hvor Bager henter belæg for sådanne postulater. 36 milliarder brugte Danmark på ikke-vestlig indvandring i 2015. Det er et enormt beløb, og faktum er bare, at vi ikke kan huse alle, hvis vi skal opretholde det velfærdssamfund, vi har i dag. Hvis vi skal bevare vores kultur og vores værdier, bliver vi simpelthen nødt til at sende flere hjem.

Og ja, det kan da godt være, at det skaber lidt bøvl for en virksomhed eller to, men der er ganske enkelt vigtigere ting på spil her. Jeg køber simpelthen ikke præmissen om, at det bliver så massiv en økonomisk belastning for virksomhederne, at de nærmest må dreje nøglen om, hvis en ikke-vestlig medarbejder eller to pludselig får mulighed for at vende tilbage til deres hjemland. Hold nu op. Lad os nu være realistiske. Og lad os droppe fup for fakta.