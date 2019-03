Vi vil passe bedre på naturen end den nuværende regering

Miljøpolitik: Birgitte Vinding var forleden meget kritisk over for mig her i avisen. Jeg er sådan en politiker, der "er bange for at få mine fine snøresko svinet til", og derfor er jeg ikke nok ude i den "virkelige" verden, må man forstå. Anledningen er, at jeg har kritiseret regeringens miljøpolitik. Hun efterlyser konkret handling. Det skal hun få.

Lad mig starte med at forsikre Vinding om, at jeg kun sjældent går med snøresko. Oftest har jeg støvler på, og ganske tit er det endda gummistøvler. Sidstnævnte dog ikke når jeg er i Folketinget. Gummirøjserne tager jeg på, når jeg er ude i naturen, og det er her, man kan danne sig et indtryk af, hvor skidt det desværre ser ud.

Der er alt for lidt vild natur og urørt skov i vores land. Og den natur, der er, bliver der ikke passet godt nok på. Derfor vil vi socialdemokrater føre en helt anden politik end den nuværende regering, hvis vi får magten efter næste valg.

Vi vil skabe 15 store vilde naturparker, hvor biodiversiteten for alvor kan få lov at udvikle sig. Det står i grel modsætning til den nuværende regering, der har trukket allerede beskyttede arealer ud af beskyttelsesstatussen.

Der skal også mere skov i Danmark. Faktisk vil vi omlægge en stor del af den offentlige skov, vi har, til urørt skov. Det stemmer overens med, hvad biologerne anbefaler, man gør for at sikre, at antallet af dyre- og plantearter ikke fortsætter deres tilbagegang. Hele 75.000 hektar urørt skov kommer vi op på.

Vinding er specielt sur på mig over min holdning til vindenergi. Vindmøller skal ikke stå tæt på kysten, hvis det står til hende. Her er jeg uenig. Der er behov for vindmøller både på land, tæt på kysten og ude på havet.

Der, hvor vi måske kan møde hinanden, er i, at vores vision for fremtidens vind centrerer sig om de tre store havvindmølleparker, der er på vej. Og de to yderligere, vi har lovet, at der skal komme, hvis vi vinder valget.

Det er min - og mit partis - holdning. Det er værdibaseret, og det er konkret. Det er det både for mig i mine støvler. Men også for dem af mine kollegaer, der går mere i snøresko. Døm ikke en politiker på vedkommendes fodbeklædning. Kig hellere på politikken.