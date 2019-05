Vi vil klimakampen. Vil du?

I dag kommer en rockstjerne til landet. Ikke en musisk rockstjerne men en klima-aktivistisk rockstjerne. Den kun 16-årige klimaaktivist, Greta Thunberg, er i København for at holde en tale ved Folkets Klimamarch. Siden efteråret 2018 har Greta Thunberg strejket for klimaet, og har dermed sat en klima-bevægelse i gang, der nu er verdensomspændende.

Greta Thunberg er et fantastisk bevis på individets magt. At vi alle, hver eneste af os, hver især kan gøre en forskel, hvis vi kæmper for det, vi tror på. Men hun er også et symbol på det modsatte: At hvis vi står sammen, så kan vi ændre verden. Hun er et symbol på en bevægelse i tiden. En stigende bevidsthed om, at det er nu, det er nu. At klimaforandringerne sker nu, og at de er en reel trussel mod vores alle sammens fremtid.

Tiden er derfor inde til, at vi alle går sammen om at stoppe de voldsomme klimaforandringer, der realistisk set er den største trussel imod vores samfund og vores fremtid. Vi skal alle træffe mere klimavenlige valg i vores hverdag. Men det kan kun ske, hvis disse valg er lette at træffe. Og det er her politik kommer ind. Det er vores opgave som politikere at skabe de klimavenlige rammer, der gør det let og naturligt og økonomisk forsvarligt for befolkningen at træffe klimavenlige valg hver eneste dag.

Og det er lige nu den danske befolkning har chancen for at vælge politikere, der sikrer disse rammer, og som vil den klimavenlige dagsorden. I morgen er der valg til Europaparlamentet. En kæmpe mulighed for at sikre en grøn dagsorden i Europa. For internationalt samarbejde om klimaet er nødvendigt. Klimaet kender ingen grænser.

Men også på det nationale plan har vi nu chancen for at skifte til en langt mere klimavenlig dagsorden. Den 5. juni går vi til valg, og vi har muligheden for at sammensætte et langt grønnere Folketing, der tager klimaforandringerne alvorligt.

Og der er masser af ting, vi let kan gøre: Jeg stiller op til folketingsvalget på en langt mere ambitiøs klimapolitik. Vi skal have en ambitiøs og bindende dansk klimalov, fjerne alle afgifter på el-biler, investere i grøn forskning og klimavenlig teknologi, plante træer og stille langt højere miljø- og klimakrav til landbruget. Alt dette skal vi gøre sammen, og derfor skal vi understøtte, at det private erhvervsliv såvel som den offentlige sektor kan gå forrest med den grønne omstilling. Vi skal sikre gode økonomiske rammer for at investere i klimavenlige tiltag.

Tiden er ved at løbe fra os, og vi skal handle nu. Derfor vil vi klimakampen. Vil du?