Vi skal vælge den fremtid, der kører på skinner

På kant: Tog skal blive et reelt alternativ til fly, for det sparer for eksempel 90 procent af CO2-udslippet på rejsen til Stockholm eller Paris. Derfor skal EU i de kommende år investere massivt i togtrafikken, og vi foreslår en europæisk togfond, som skal få det på skinner. Lad os bruge 2020'erne på at rulle denne vision ud over det europæiske landkort. Hvis vi vil gøre noget alvorligt ved forandringerne af klimaet, skal vi ændre vaner.

Helt konkret foreslår vi, at 50 procent af alle EU's transportinvesteringer frem over går til en ny togfond. Moderne tog, der kører med høj hastighed, binder Europa sammen.

Mange tænker ikke toget som et alternativ til flyet. Det er for langsomt, for dyrt, og det kan være svært at få en billet, som gælder gennem flere lande. Det kan blive lettere med et fælles taktsystem i Europa, og en ny fælles platform for booking af togbilletter på tværs af EU. Den skal indeholde informationer om rettigheder, forsinkelser og services.

Højrefløjen ser kun biler, biler og endnu flere biler på overfyldte veje og tilstoppede byer med larm, forurening og overforbrug af ressourcer.

Dansk og europæisk transportpolitik står ved en skillevej. Vi skal vælge den moderne og bæredygtige retning.