Vi skal naturligvis vække de syges børns appetit

Maja Harton Pedersen skrev mandag den 25. februar i Fyens Stiftstidende et godt og velformuleret læserbrev om behovet for ordentlig og appetitlig mad til de kræftramte på børn på H.C. Andersens Børne- og Ungehospital.

Jeg er helt enig i Maja Harton Pedersens grundpointe. Vi skal vække børnenes lyst til mad, så de får den energi, som de har så meget brug for.

Der er mange småt spisende børn på hele børne- og ungehospitalet. Det kan være de kræftsyge børn, som læserbrevet omhandler, men det kan også være børn med diagnoser indenfor neurologi, mave- og tarm-problemstillinger og respirationsbørn.

Vi har i sundhedsudvalget fået en grundig redegørelse fra afdelingsledelsen på børnekræftafdelingen, der har truffet beslutningen om at ændre i madordningen. De fortæller, at de har valgt at ændre madtilbuddet til børnene af to hensyn:

For det første vil de gerne skabe et ensartet tilbud for alle børn og voksne på hospitalet uanset diagnose. Det særlige madtilbud, hvor en økonoma tilbereder maden på afdelingen, er nemlig kun for de kræftramte børn.

For det andet vil de gerne sørge for, at alle kan få adgang til den samme mad. En række kommuner har over de seneste år har valgt ikke at refundere forældrenes udgifter til den særlige madordning, hvilket har suppleret det normale tilbud.

Afdelingsledelsen fortæller, at de arbejder på at videreføre den sociale og tryghedsskabende funktion, som økonomaen også har haft. Ledelsen kigger derfor på, om pædagoger kan spille en større rolle i spisesituationen. Et initiativ som man har erfaringer med på OUH's afdeling for børn med spiseproblemer.En del af den nye løsning vil være, at faguddannet personale fra centralkøkkenet anrette maden i hele børneafdelingen. Den del træder i kraft omkring starten af juni, men indtil da fortsætter økonomaen med at anrette maden fra centralkøkkenet på H2.

Jeg ved, at afdelingen er meget optaget af at få fundet en god fremtidig løsning.

Vi skal naturligvis sørge for, at alle børn får mad, der både er ernæringsmæssigt rigtig og som tager sig appetitligt ud, så børnene har lyst til at spise, hvad enten de er indlagt på H2 eller andre afdelinger af H.C. Andersens Børne- og Ungehospital.

Vores tilgang er dog, at vi gerne vil give afdelingsledelsen og centralkøkkenet mulighed for at skabe et madtilbud, som giver alle børnene på børne- og ungehospitalet får mad, de har lyst til at spise, og vi tror på, at de nok skal finde en god løsning.

Sundhedsudvalget har bedt afdelingsledelsen om, at vi får en opfølgning på et af vores kommende udvalgsmøde, og vi vil følge den videre udvikling.