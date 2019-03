Klimaudfordringerne er vor tids største udfordring. Men vi tror ikke på, at løsningen er at skrue tiden tilbage til dengang, hvor ingen fløj eller kørte bil. I en globaliseret verden har vi brug for at rejse og møde hinanden på tværs af grænser og kulturer, og det er i vores øjne et gode i sig selv. Netop derfor har vi brug for økonomiske incitamenter til at bruge grønnere teknologi - også når det kommer til fly. Teknologien til at gøre flyrejser bæredygtige findes. Som med meget ny forskning og udvikling er det implementering af den nye teknologi, der er udfordringen. Det er her, den politiske vilje mangler, og det er dét, vi skal ændre på.

Vi skal tage ansvar og skubbe på for at flyselskaberne køber nye, brændstoføkonomiske fly og eksperimenterer med biobrændstof og el. Dette bliver formentlig aldrig konkurrencedygtigt med fossilt brændstof - i hvert fald ikke i tide. Derfor kræver det politisk indgriben. Og derfor skal Danmark have en klimalov nu. Vi skal have en CO2-afgift på flyvninger, men det er langt fra nok. Vi skal tage ambitiøse, konkrete initiativer, der fremmer grønne fly, og have konkrete målsætninger for, hvornår vi skal kunne flyve bæredygtigt.

Dertil skal EU's klimaplan komme med helt konkrete bud på, hvordan denne omstilling skal ske. Vi skal have en samlet plan for energiforbruget, hvor vind, sol og elektrolyse skal være bærende faktorer, kombineret med teknologi, som bruger CO2 fra produktion eller direkte fra luften til at lave CO2-neutralt flydende brændstof.Det kan ikke siges nok: Teknologien findes og kræver blot samlet, politisk vilje at gennemføre. Både i Danmark og i hele Europa. Ja, det koster penge. Men det koster mere at lade være. Alene omkostninger ved sommerens tørke i Danmark løb op i 6 mia. kroner ifølge landbrugets egne økonomer.

Vi kan selv som forbrugere gøre vores del til at gøre verden grønnere og sundere. Vi tager ikke skade af at spise mindre kød og bruge vores tøj lidt længere. Det kan måske endda være godt for os. Men transport har åbnet vores verden. Flyrejser især. Det er nu muligt for mennesker over hel verden at nå hinanden, lære af hinanden, møde hinanden på kryds og tværs. Det gør vores verden større og bedre. Vi tror ikke på, at løsningen er at skrue tiden tilbage, men på at vi med teknologiske og politiske fremskridt kan skabe nye løsninger, som ikke betyder et farvel til ferierejser for helt almindelige mennesker. Lad os udnytte den forbedrede teknologi fremfor at begrænse brugen, fordi klimakampen er vor tids vigtigste kamp, og kræver, at vi har store ambitioner.