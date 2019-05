Vi skal have en supergod folkeskole - og friskoler, der er til at betale

Læserbrev: Skolen bør også være med, når vi den 5. juni sætter vores kryds. For valget handler også om, hvilken skole vi vil have i fremtiden.

De store partier har allerede krydset klinger. Socialdemokratiet vil løfte folkeskolen ved at skære i tilskuddet til de frie skoler. Venstre har fremlagt en friskolepakke, som fastfryser tilskuddet til de frie skoler og gør det lettere for socialt udsatte og psykisk sårbare at få et godt efterskoleår.

Men valget burde ikke være et enten eller. Vi må erkende, at folkeskolen og de frie skoler er sammen om at levere en god skole.

Tag bare Fyn. Her er det meget forskelligt, hvor mange børn vælger de frie skoler. Nordfyn Kommune er en af dem, der er bedst til at holde eleverne i folkeskolen. Her vælger færre end 10 procent de frie skoler. I Faaborg og Nyborg er billedet anderledes. Mange flere, dobbelt så mange de frie skoler.

Hvorfor? Måske på grund af lokale traditioner. Måske fordi kommunen har lukket de lokale folkeskoler. Måske fordi forældrene stemmer med fødderne.

Men politisk er det ligegyldigt. Det handler ikke om enten-eller, men om både-og. Vi skal have en super god og gratis folkeskole, som er førstevalget. Og vi skal have friskoler, der er til at betale, for dem, der har brug for et alternativ. Både-og. Sammen. I fællesskab. Også på dette område.

Måske kan vi også vinde forståelse for det synspunkt, det er den valgpakke, vi venter på. Måske får vi den, når politikerne den 23. maj diskuterer skole og skolepolitik til vælgermødet på Den Frie Lærerskole i Ollerup.