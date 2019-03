Vi skal ha' en fast dato til folketingsvalg

Hvorfor skal statsministeren have mulighed for at udskrive valg netop på det tidspunkt, hvor det er mest fordelagtigt for det regeringsbærende parti? Hvorfor skal vi som borgere, kandidater og medier stå i venteposition i månedsvis, og er det virkelig hensigtsmæssigt, at folketingsarbejdet og den offentlig debat fyldes af valgrygter i halve og hele år?

Vi stiller som forslag, at vi har faste valgperioder til Folketinget hvert fjerde år ligesom til byråd og regioner. "Valgknappen" skal tages fra statsministeren, og i fald der opstår parlamentarisk dødvande, gives Folketinget mulighed for at udskrive nyvalg med et flertal på 3/5.

Der er gode grunde til, at en fast valgdag kunne være bedre for det danske folkestyre, men også ulemper. Med en fast valgdag kunne man risikere et dødvande, hvis en regering over længere tid har svært ved at finde flertal og ikke kan 'true' med at udskrive valg. Erfaring fra visse kommuner har vist, at det kan give nærmest bizarre forløb, før man har fundet en borgmester, og den risiko ville også kunne findes i Folketinget. Dette kan delvis imødegås ved at give Folketinget mandat til at udskrive nyvalg med 3/5 flertal - eller sågar et 3/4 flertal for at understrege, at et nyvalg er tiltænkt ekstraordinære situationer.

Med en fast valgdag vil ministre stadig kunne udskiftes eller nye regeringer konstituere sig. Derimod kan forslaget afstedkomme mindre folkeligt engagement, når regeringen ikke konstant tvinges til at være på tæerne, og når afstanden til Folketingets politikere synes endnu større. Med en fast valgdag vil folkestyret i højere grad få arbejdsro og bedre vilkår for langsigtede politiske visioner. En regering vil arbejde på at skabe flertal for sin politik fra sag til sag på tværs af blokkene, fremfor at klappe sin politik af på forhånd i egen blok som nu. Altså mindre blokpolitik og en bedre mulighed for at tænke længere end til næste valg.

En fast valgdag vil også gøre det mindre opportunt med symbolpolitik og kortsigtede løsninger. Den seneste tid har vi set en række større politiske diskussioner, som synes at mangle dybde og en seriøs offentlig debat. Forhastet symbolpolitisk lovgivning er ganske enkelt ikke et demokrati værdigt. Uden en "valgknap" i statsministeriet bliver det forhåbentlig lidt nemmere med inddragelse, generel åbenhed og respekt for høringsfrister, hvilket gør det nemmere at deltage for borgere og civilsamfundet og dermed højne kvaliteten og legitimiteten i den førte politik.

Konstante meningsmålinger gør sjældent nogen klogere, men er med til at fjernefokus fra den journalistik, som burde oplyse og undersøge konsekvenserne af den førte politik. I dag er politisk journalistik alt for ofte sensationsbaserede nyheder, hvorefter der stilles det retoriske spørgsmål: "Hvis der var valg i dag...". Dansk politik bliver reduceret til valgsnak, spin og taktik, og som befolkning fortjener vi langt bedre. Hvis vi kan udskifte spin med reelle samtaler om hvilken vej, vi ønsker at udvikle samfundet, vil det blive langt mere interessant at deltage i den politiske samtale. Mange sidder nok som os med følelsen af, at valgkampen har været i gang det sidste års tid. Kort sagt: Meningsmålingerne stjæler tid fra reel politikudvikling. Langt de fleste kan godt gennemskue, at mange forslag kun handler om symbolpolitik, men det ændrer ikke på politikerleden. Med et valg lige om hjørnet mødes vi som vælgere med kampagnebudskaber frem for reel politisk samtale.

I dag bliver valg et udmattelsesløb. Det er besynderligt, at statsministeren har mulighed for at udskrive valg netop på det tidspunkt, hvor det er mest fordelagtigt for det regeringsbærende parti. Men usikkerheden om, hvornår valget udskrives står også i vejen for, at flere kan og vil engagere sig i politik. Med en fast valgdag er det nemmere at rekruttere nye kandidater, for det gør det muligt at planlægge sit arbejds- og familieliv. For den enkelte kandidat er det en stor mundfuld, men også for partierne er det krævende - især for de mindre partier, som ikke har ressourcer til at køre kampagne i månedsvis. Det er demokratisk skævt.

1. Blok- og symbolpolitik vil fylde mindre, og Folketinget vil kunne samarbejde bedre og mere modigt og og levere færre kortsigtede løsninger.

2. Meningsmålinger og spin vil fylde mindre eller i en kortere periode, og forhåbentligt bidrage til mindre politikerlede.

3. Vi vil få en mere fokuseret valgkamp, som er mere fair for alle partierne og som gør det nemmere at rekruttere et mangfoldigt felt at kandidater.

4. Et parlamentarisk dødvande er en reel risiko, og derfor skal Folketinget gives mandat til at udskrive nyvalg med 3/5 flertal.

I valgloven indskrives, at folketingsvalg holdes hvert fjerde år (f.eks. i juni), og at det påhviler statsministeren at indstille en valgdato i første folketingssamling, som skal bakkes op af 3/5 af Folketinget. Hvis regeringen ikke er i stand til at finde opbakning til en finanslov, eller der generelt opstår parlamentarisk dødvande, kan Folketinget udskrive nyvalg med et flertal på 3/4, dog ikke 18 måneder op til den i forvejen fastsatte valgdato. En fast valgdato er ikke en magisk løsning på den tillidskrise, dansk politik står i. Vi opfordrer derfor alle til at deltage i debatten om at forny folkestyret. Vores næste skridt bliver en offentlig debat om en fast valgdato og ændring af valgloven, hvorefter vi stiller et gennemarbejdet borgerforslag til sommer.