Vi skal gå forrest i klimakampen i EU

Klima: Efter et utal af klimatopmøder har vi stadig ikke sikret internationale aftaler, hvor lande for alvor forpligter sig til klimakampen. Et godt eksempel var, da Trump så let som ingenting trak den amerikanske tilslutning til Parisaftalen. Sådan noget må ikke ske! Det holder jo ikke, at en af verdens største økonomier og klimasyndere uden videre trækker sig fra sine internationale forpligtelser. Igennem flere århundreder har vi i Vesten draget nytte af industrialiseringens fordele - det forpligter. Vi bør gå forrest i klimakampen. Det har amerikanerne har ikke indset - endnu.

Da jeg i sidste uge var i Bruxelles, hørte jeg Greta Thunberg tale i Kommissionen og gå foran i en stor demonstration. Den svenske skolepige er det perfekte eksempel på, hvor meget den folkelige bevægelse i Norden har været med til at danne fortrop i EU. Sådan noget får klimakampen til at slå rod i vores demokratiske samfund. Det er både Greta og det nyligt fremsatte danske borgerforslag eksempler på.

De folkelige bevægelser har igennem historien haft stor indflydelse udviklingen af vores samfund. Mærkesager, som syntes umulige, er blevet gennemført på baggrund af folkelige bevægelser. Demokratiet, kvindekampen, opgøret med slaveri og homoseksuelles kamp for ligestilling - fælles er, at de startede med en folkelig bevægelse. Og at de har størst succes, når de har spillet inden for de eksisterende regler. Det danske demokrati blev indført ved at knytte an til det eksisterende monarki, og kvindernes kamp frem mod 1915 var først og fremmest baseret på den fredelige oprettelse af Dansk Kvindesamfund.

Med de folkelige fredelige bevægelser for klimaet i Norden kan vi gennem EU's spilleregler gå forrest. Samtidig har folkelige bevægelser det for vane at sprede sig - som det var tilfældet med oplysningstiden og ligestilling. Ved at EU går forrest er det mit håb, at vi kan skabe en global folkelig bevægelse.