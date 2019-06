Vi må håbe på løftebrud

Man skal holde, hvad man lover - også i valgkampen. I denne valgkamp håber jeg dog, at nogle af løfterne bliver til løftebrud.

Når Venstre lover at bruge 69 milliarder kroner ekstra i velfærd, og Socialdemokratiet lover at bruge et endnu højere uspecificeret beløb, må man håbe, de løber fra løfterne. Det samme gælder de mange dyre løfter, som den øvrige venstrefløj er kommet med. For pengene skal komme et sted fra. Venstre vil tage dem fra det økonomiske råderum, det vil sige de penge, som staten har krævet for meget op i skat i forhold til udgifterne. Hvad med i stedet at give danskerne lov til at beholde deres egne penge ved skattelettelser, top eller bund? Det er også velfærd at have større privat økonomisk frihed.

Socialdemokratiet og venstrefløjen vil hæve skatten, så danskerne igen kan få førstepladsen som verdens mest skatteplagede folk. Det vil uundgåeligt bremse den vækst, som er selve forudsætningen for alle løfterne.

Hvis de mange valgløfter holdes, bliver det dyrt for danskerne i ekstra skat, lavere vækst og dermed i sidste ende mindre velfærd. Så lad os håbe på massive løftebrud fra de forenede gavepartier.