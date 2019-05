Vi har masser af dansk arbejdskraft til gartnerierne

TV2 Fyn har i en række valgudsendelser tegnet et billede af, at der er stor mangel på arbejdskraft, og at det er grunden til, at de fynske gartnerier i stor stil ansætter udlændinge i produktionen.

Men det er helt skævt. Vi har masser af ledig dansk arbejdskraft her på Fyn. Arbejdskraft med god erfaring fra arbejde i gartnerier.

I sidste uge undersøgte vi, hvor mange ledige vi har, som har ønsker om og kvalifikationer til at arbejde i et gartneri. Her i 3F Østfyn har vi lige nu 14 ledige medlemmer, der gerne vil have arbejde på et gartneri. Og på hele Fyn er der 93 ledige 3Fere, der både kan og gerne vil arbejde på et gartneri.

Arbejdsgiverne kan bare ringe til os, hvis de mangler arbejdskraft. Vi har de ledige hænder lige ved hånden, det er ikke spor besværligt. Vi er klar til at hjælpe med det samme.

Men det gør arbejdsgiverne ikke. De vil hellere rekruttere fra udlandet.

Jeg vil godt understrege, at vi intet har imod udenlandsk arbejdskraft, så længe de arbejder på overenskomstmæssige og ordentlige vilkår. Men det er topmålet af hykleri at påstå, at det er mangel på dansk arbejdskraft, der får gartnerierne til at ansætte udlændinge.

Vi har i snart mange år hørt på arbejdsgivernes trivielle sang om mangel på arbejdskraft og behovet for at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft til virksomhederne. Men det er og bliver en sang fra de varme lande.

Arbejdsgiverne og TV2 Fyn må vende kasketten og droppe den evindelige klagesang om mangel på arbejdskraft, når de ledige står klar lige uden for gadedøren.

Det ville være langt mere relevant at fokusere på opkvalificering og uddannelse af arbejdskraften, så vi kan klare os i konkurrencen i de kommende år. Og især fokusere på virksomhedernes ansvar for at uddanne deres egen fremtidige arbejdskraft via praktikpladser, som der jo fortsat mangler 10.000 af.

Her ligger de reelle udfordringer på det danske arbejdsmarked i de kommende år.