Kost: Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen har udgivet en indkøbsguide. Ikke en kostvejledning. Den er udarbejdet som et værktøj til dem, der ønsker hjælp til at handle sundere i indkøbssituationen. Kostvejleder Marie Raes har i sit indlæg i avisen Danmark 1. april desværre helt misforstået formålet, når hun kritiserer os for ikke at nævne kulhydrater, og hvad de betyder for mennesker med diabetes.

Det er helt individuelt hvilke kategorier af fødevarer, der er relevante for den enkelte. Vi giver således ingen anbefalinger til, om man skal spise vegetarisk eller holde sig fra brød. En person, der eksempelvis spiser vegetarisk og ønsker at bruge guiden, dropper selvfølgelig ikke sin vegetariske diæt, fordi indkøbsguiden peger på, at man bør vælge kød og fjerkræ med højst 10 procent fedt.

Det forholder sig på samme måde for dem, der er laktoseintolerante, og derfor skal undgå mælk.

Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen ønsker ikke med indkøbsguiden at pege på, nøjagtigt hvilke mad- og drikkevarer en person med diabetes bør spise. Det svar findes ikke, men afhænger af den enkeltes vaner, hverdag, livssituation og blodsukkerregulering.

Indkøbsguiden er en generel oversigt over de mest almindelige fødevarer, herunder også fødevarer, der indeholder kulhydrater. I Indkøbsguiden er kulhydrater delt op i tilsat sukker, sukkerarter og kostfibre. Det gør det muligt at kunne pege på sundere alternativer indenfor en række forskellige produktkategorier, vi ved, der bliver spist meget af.

Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen håber, at Indkøbsguiden kan være en hjælp til at foretage sundere valg for den enkelte, og at guiden også kan virke som et værktøj for dialog mellem patienter og fagprofessionelle, for eksempel kliniske diætister. Det er ærgerligt, når der bliver skabt usikkerhed om guiden og dens intentioner.