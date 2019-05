Vi har ikke brug for skattestop - men styr på skatten

Velfærd: Valgkampen raser og det er de store løfters tid. Heldigvis har flere partier meldt sig på banen i kampen for at styrke vores fælles velfærd. Stoler man på valgløfterne og de seneste ugers meningsmålinger, vil et flertal i folketinget efter valget kunne garantere danskerne, at velfærden ikke vil blive forringet de kommende år. Eller som det så mundret hedder: Lade velfærden følge det demografiske træk. Det glæder mig, at partier på tværs af den politiske skala trods alt kan blive enige om, at vores fælles velfærd ikke skal forringes.

For det halter med vores fælles velfærd, og intentionen om at rette op på det forsømte er et valgkampens store temaer. Alene i valgkampens første uge er danskerne blevet stillet en ekstra milliard til ældre og minimumsnormeringer i daginstitutionerne i udsigt. Inden valgkampen er omme, er der sikkert kommet endnu flere løfter. Det lyder alt sammen godt. Der er bare ét problem. Hvor skal pengene komme fra?

Hvis velfærden skal følge det demografiske træk, så kræver det, at vi investerer stort set hele det økonomiske råderum i velfærd. Så de politikere, der forsøger at blide danskerne ind, at vi både har råd til styrket velfærd og et skattestop -ja, sågar måske skattelettelser, de skylder i samme sætning at forklare hvordan.

Et skattestop vil betyde, at der ikke bliver råd til at udvikle velfærden. Selvom det er valgkamp, kan man mig bekendt stadig ikke både kan blæse og have mel i munden. Skal vi sikre en værdig tilbagetrækning, bedre ældrepleje og flere pædagoger, så har vi ikke råd til skattelettelser!

Dét vi virkelig har brug for er et skatte-snyds-stop! Staten går hvert år glip af 14 milliarder, fordi virksomhederne betaler for lidt i skat. 14 milliarder, som kunne være brugt på flere pædagoger, flere sygeplejersker, flere lærer, mere velfærd. I fagbevægelsen har vi derfor foreslået politikerne at ansætte 1000 flere medarbejdere i Skat.

Beregninger viser, at det vil kunne forbedre de offentlige finanser med over fem mia. kr. frem mod 2025. Penge som kan anvendes direkte til velfærd.

Det nager mig at tænke på, at hvis regeringen havde haft lige så meget fokus på at håndhæve et skatte-snyds-stop som på skattelettelser og skattestop, så kunne vi i dag haft et langt stærkere velfærdssamfund. Et samfund, hvor de bærende institutioner ikke er ved at knække midt over. Lad os bruge næste valgperiode på at løfte velfærden. Det kræver et skatte-snyds-stop. Ikke et skattedrop eller skattestop.