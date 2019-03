Vi har brug for vores flygtninge i Danmark

Danmark mangler arbejdskraft forlyder det. Samtidig er der planer om at udvise tusinder af mennesker, der arbejder i alle sektorer af samfundet. Mennesker, der elsker Danmark, arbejder, betaler skat og deltager aktivt i samfundslivet.

De samme mennesker går i denne tid rundt og er bange for at få at vide, at de skal opgive den tilværelse, de har bygget op her i landet, og rejse tilbage til det land, de kommer fra. Mange kan ikke, fordi den diktator, de flygtede fra, stadig sidder sikkert på sin magt. Mange andre kan kun se frem til at komme tilbage til en by og et hjem, hvor der ikke er sten på sten tilbage. De har kæmpet for at integrere sig her, og vi har hårdt brug for dem. Hvor er den sunde fornuft ved at sige til dem: 'Vi vil ikke have jer'?

Jeg læste med interesse Alex Ahrendtsens indlæg her i avisen tirsdag den 5. marts. Her forklarede han, at han og Dansk Folkeparti har et ønske om at komme af med de flygtninge og indvandrere, der laver ballade, og som ikke vil Danmark. Han skrev om de rådne æbler i kurven, som fordærver alle æblerne. Også jeg ved, at der er nye danskere, som egentlig ikke kan lide at være her, og som holder meget fast i deres oldgamle traditioner og korser sig ved mødet med dansk kultur. De har det sikkert bedre i deres hjemlande.

Javel, men med det paradigmeskifte, som Dansk Folkeparti åbenbart har fået lov at diktere, skelner man netop ikke mellem folk, der er blevet integreret, og folk, der ikke vil integreres. I loven står der direkte, at det ikke skal spille nogen rolle, om en flygtning har arbejde, klarer sig selv, har lært dansk og fungerer godt i det danske samfund. Alle skal bare ud så hurtigt som muligt.

På mange måder er der i loven lagt gift for integrationen. Børn og voksne bliver holdt i fattigdom, og først og fremmest bliver de holdt i uvished om deres fremtid. Hvorfor uddanne sig? Hvorfor lære dansk? Hvorfor opbygge selvstændige virksomheder? Hvorfor kæmpe for at blive danske, hvis de alligevel pludselig får et spark ud af landet?I mine øjne er det simpelthen uforståeligt. Det piner mig at tage fra hjem til hjem og opleve, hvordan børn, unge og voksne græder over, at deres drømme om fremtiden er blevet knust af det umenneskelige paradigmeskifte.