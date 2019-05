Vi har brug for politikere der vil træffe bæredygtige valg

Om lidt har vi chancen for at sammensætte et grønt folketing og Europaparlament, der bruger deres magt til at gennemføre den nødvendige omstilling. Som vil skabe rammerne for, at vi som borgere og virksomheder kan bidrage til et fossilfrit og bæredygtigt samfund. Ofte siger vi om politikerne, at de tænker mere på næste valg end næste generation i deres prioriteringer. Men lige nu er det vælgerne, dig og mig, der skal beslutte om vores kortsigtede behov skal betales af dem, som endnu ikke har stemmeret.

Vi ved jo, at det er os mennesker, der har skabt klimaforandringerne. Det er ifølge videnskaben 99,99 pct. sikkert. Det er også vores levevis, som har igangsat den sjette masseudryddelse af arter, så vi skal kigge længere efter en vild bi og sjældent hører vibens skrig, når den laver luftakrobatik over de våde enge. Men det er også os, der med fælles indsats på tværs af partier, interesser og nationer kan rette op på systemkrisen og dermed undgå de værste konsekvenser for både os selv og naturen. Derfor ændrer flere og flere af os vores transport-, ferie- og madvaner, ligesom vi mindsker madspild, genbruger og sorterer affald. Både for at reducere vores fodaftryk på planeten og for at signalere til politikerne, at vi er parate til de nødvendige ændringer.

Disse individuelle tiltag er vigtige, men i den proces bliver det også tydeligt, at der er grænser for, hvad vi som enkelt personer kan gøre. Vi rammer det nogle kalder et glasgulv, hvor vi ikke kan reducere mere uden dramatiske ændringer i vores livsstil, og der er mange benspænd for de grønne valg. For man kan jo ikke bare undvære bilen, hvis der ikke er ordentlig offentlig transport. Det er heller ikke os, der bestemmer hvor grøn stikkontaktens el er, mens politikernes siksak kurs ift. både elbiler og solceller gør det svært at planlægge for både private og virksomheder.

Derfor er der brug for markante politiske tiltag, hvilket forskere og regeringens uafhængige Klimaråd understreger igen og igen. Det nuværende ambitionsniveau er slet ikke højt nok. Det stod klart da klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) svarede Folketinget tidligere på året. Ifølge de fremlagte beregninger vil med en uændret politiske kurs tage 82 år før Danmark bliver fossilfrit. Nu kunne man ud fra de fleste politikeres retorik tro, at de alle fremover vil prioritere klima og miljø højt. Det skorter i hvert fald ikke på grønne logos, slips og farver, og i den indledende partilederdebat mente 11 ud af 13 partier, de stod for den mest ambitiøse klimapolitik.

Det kan være svært at gennemskue som vælger, men det er i hvert fald ikke nok, at partierne vil gøre noget. De skal gøre nok, hvis vi skal holde os under Parisaftalens anbefalede 1,5 graders stigning. Heldigvis har DTU udviklet værkstøjet, Klimaaftalen, hvor de har beregnet effekterne af partiernes klimaudspil. Derudfra kan man konkludere, at ingen partier kan levere det nødvendige ift. 2050, mens kun Alternativet og Enhedslisten har reduktionsmål som er høje nok for 2030.

Så vi bliver nødt til at gå til vores politikere på tværs af alle partier og få dem til at agere ansvarligt. De skubber de nødvendige tiltag ud i fremtiden, over på skudrene af de kommende generationer. Og for hvert år vi undlader at handle tilstrækkeligt bliver fremtidens reduktioner så meget mere voldsomme. Lige nu planlægger de fleste af vores politikere at bruge det begrænsede CO2 budget på samme måde som mennesker, der spenderer hele månedslønnen inden for den første uge.

Tænk hvis det kommende folketing ville lære af de kommuner, der handler på vores fælles udfordringer. F.eks. produceres over halvdelen af energien i Skive af vind, sol eller biogas og i Sønderborg har et enigt byråd siden 2007 på tværs af partier og skiftende borgmestre stået bag en fælles vision om at blive CO2 neutral i 2029. Visionen følges op af delmål, konkrete planer og tiltag i et stærkt partnerskab med det lokale erhvervsliv. Men uanset om det er lokal, national eller europæiske politik, så er det os vælgere, der både på valgdagen og mellem valgene skal holde vores valgte politikere op på den nødvendige politik.