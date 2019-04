Vi har brug for en bedre seniorførtidspension

Pension: Seniorførtidspensionen blev i sin tid solgt som redningen for nedslidte danskere, som mistede efterlønnen og ikke kunne holde til en stigende pensionsalder. Men sådan gik det ikke. Slet ikke. Tallene viser, at ordningen ikke virker efter planen. Regeringen forventede i 2011, at 8000 danskere i 2020 ville modtage seniorførtidspension, men den seneste opgørelse viser, at kun godt 1200 personer i dag får ydelsen.

Det er på høje tid, at politikerne forbedrer seniorførtidspensionen for de nedslidte. Det skylder de vores medlemmer.

Vi ved godt, hvorfor seniorførtidspensionen aldrig er kommet til at virke efter hensigten. Politikerne begik nemlig to alvorlige konstruktionsfejl, da de indførte den. Først besluttede partierne bag selve seniorførtidspensionen i 2011, at de ville bruge de samme skrappe kriterier for at få seniorpension, som dengang gjaldt for den almindelige førtidspension. Det skulle de aldrig have gjort. For året efter i 2012 besluttede en anden grupper partier, nemlig partierne bag førtidspensionsreformen, at gøre nåleøjet til almindelig førtidspension smallere. Dermed blev kommunernes nåleøje til seniorførtidspensionen gjort endnu smallere, allerede inden ordningen trådte i kraft 1. januar 2014.

Men nu ser det ud til, at der bliver gjort noget ved det. Lige nu forhandler partierne i folketinget om at ændre på seniorførtidspensionen, og flere partiledere har allerede sagt, at de godt kan se en aftale inden sommer. Det glæder os meget. Så kan der blive gjort noget ved konstruktionsfejlene.

Vi foreslår, at Folketinget indfører et selvstændigt, lempeligere kriterium for at få seniorførtidspension. Seniorførtidspension skal gøres til en reel mulighed for værdig tilbagetrækning for nedslidte seniorer med en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Hvis du er nedslidt senior, skal du have ret til seniorførtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat til halv tid eller derunder.

Når vi foreslår, at en væsentlig og varig nedsættelse af arbejdsevnen skal give adgang til seniorførtidspension, er det for at målrette ordningen til præcis den gruppe, der bør kunne få gavn af seniorførtidspensionen. Seniorførtidspension bør være en tilbagetrækningsmulighed for de seniorer, der er ude af stand til at fastholde beskæftigelse på normale vilkår, fordi deres arbejdsevne af den ene eller anden grund er nedsat væsentligt. En væsentlig og varig nedsættelse af arbejdsevnen kan ramme alle uanset erhverv. Derfor skal det være en rettighed for alle. Den skal ikke være forbeholdt bestemte faggrupper eller bestemte former for nedslidning.