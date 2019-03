Vi glemmer at tale sammen af alle de skærme

De sociale medier spiller en større og større rolle - især for ungdommen. De ser ikke ret meget i den gamle TV-kuk-kasse, men på deres iPhone. De snakker ikke så meget direkte med hinanden eller noget andet menneske, men kommunikerer hellere via deres mobil.

Hvad er det så, de ser, og hvad er de så optaget af? Hvad er det, som de hele tiden tjekker? Det har jeg ingen anelse om, og jeg tør næsten ikke spørge om det. Det kan faktisk være lidt svære at komme i nærkontakt med dem. Prikker man dem på skulderen for at spørge om noget, og de får ørepropperne ud af ørerne, så er de høflige og hjælpsomheden selv. Dem er der ikke noget i vejen med.

Nej, det er brugen af de sociale medier, som er løbet løbsk. Efter min mening er det ganske asocialt og usundt. Vi risikerer at blive fremmede for hinanden. Fremmedgørelsen i Danmark og andre vestlige samfund bliver større og større. Ligesom sammenholdet begynder at lide en krank skæbne. Kim Larsen sang engang: "at verden altid havde været af lave." Og det er da ganske vist, men tidens tand lige nu er foruroligende.

Vi skal være mere påpasselige med de sociale medier og snakke mere med vores medmennesker. Eller måske invitere nogle venner til en kop kaffe.

Hjemme hos min kone og jeg ser vi især om vinteren rigtig meget TV om aftenen - inklusiv alle genudsendelserne, hvis de ellers er nogenlunde lødige. Det må vi leve med. Om sommeren er der rigeligt at foretage sig i haven. Men min kone ser ikke bare TV. Hun strikker også på livet løs imens. Hun slapper gevaldigt af med at strikke. Det er næsten som terapi for hende. Og spørger du hende om, hvad hun har set den aften i TV, så kan hun genfortælle det hele.

Underlødige programmer slukker vi for og snakker hellere sammen over en kop kaffe med kage som i de gode "gamle dage". Men det er sjældent, vi slukker. Hvad skulle vi ellers foretage os? Tage et spil kort? Finde Matador frem? Læse en bog? Ja, det ville nok være en god idé, men det er svært at genopfinde fortidens sysler.

Det er efterhånden kun de lidt ældre, der ser ud til både at have øjenkontakt og kunne føre en normal samtale sammen om løst og fast.

Jeg kender et ældre ægtepar. Manden har været landmand hele sit liv - overtog landbruget efter sin far, som skik og brug var dengang. De to ser også TV, men de har også en anden usædvanlig tradition, som vi andre måske kunne lære noget af:

Konen sidder afslappet i sin lænestol og læser hver aften nogle kapitler op fra en skønlitterær bog for manden, som andægtigt lytter efter tilbagelænet i sin lænestol, og så taler de sammen om det, de har læst og læst op bagefter.

Det er et godt afbræk i aftenens løb, og det minder om livet i fordumstider før TV, hvor folk i stedet fortalte historier for hinanden i de mørke vinteraftener. Jeg er fuld af beundring for deres tradition og synes, at det kunne være et forbillede for mange af os andre TV-seere i dag.