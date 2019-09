Vi fortjener en borgerrådgiver

Læserbrev: På byrådsmødet den 4. september støttede ingen af byrådets partier, ikke en gang Alternativet (suk), Enhedslistens forslag om oprettelse af en uafhængig borgerrådgiverfunktion i Odense, som kan vogte borgernes retssikkerhed og føre tilsyn med kommunens administration. Hvad er vi bange for? Vi fortsætter selvfølgelig kampen for oprettelse af en borgerrådgiverfunktion i kommunen bl.a. i de kommende budgetforhandlinger fordi vi mener, at der er behov for en uafhængig kompetent instans, der kan være borgernes advokat og kigge os kritisk i kortene. 38 af landets kommuner heriblandt København, Aalborg, Randers og Esbjerg har en borgerrådgiver. Det fortjener odenseaneren også.