Vi forsøger at annullere alderdommen

Når jeg bliver gammel/Så vil jeg sidde på en bænk/Der hvor havet slår ind over molen/Og ta imod duglette perlestænk/Af hav, når det glitrer i solen

Sådan lyder første strofe af Gnags' sang "Når jeg bliver gammel" fra 1989. Den fortæller om jeg'ets forestillinger om, hvad han eller hun vil foretage sig, når vedkommende bliver gammel: at sidde på en bænk ved en mole og nyde udsigten og lyden af havet, hvis forstøvede smådråber glitrer i solen. Kan det blive mere nydelsesfuldt og afslappende? Nogenlunde sådan var den dominerende forestilling om alderdommen i 1950'erne og 60'erne. Når man gik på pension, trak man sig tilbage fra det aktive produktions- og samfundsliv. Man så det som et naturligt led i aldringsprocessen, at man blev mere passiv og indadvendt, og at det tiltagende fysiske forfald begrænsede ens udfoldelsesmuligheder. Derfor skulle samfundet, (dvs. stat og kommune) tage sig af de ældre, som skulle have lov til at hvile sig i rolige omgivelser og tilbringe deres sidste år i fred. Det var et privilegium i det gryende velfærdssamfunds tid at få en plads på et alderdomshjem.

Men i 1990'erne ændredes opfattelsen af, hvad ældre burde foretage sig efter overgangen til pensionslivet - ikke i et hug, men trinvist. Nu er det slut med at blive gammel i fred. Nu skal man som ældre forholde sig til politiske interesser i ens livsførelse og hverdagsliv. Nu handler det om at være fysisk aktiv og leve sundt. På den måde kan den ældre leve længst muligt uafhængig af offentlig hjælp, udskyde aldringens sygdomme, undgå passivitet og ensomhed. Den tredje livsfase er ikke kun en afviklingsperiode, men også en periode med muligheder for udvikling og forandring. At forblive aktiv og engageret er nøglen til en vellykket aldring. Denne opfattelse blev understøttet af videnskabelige undersøgelser, der viste positive virkninger af aktivitet på både fysisk sundhed og mentale funktioner.

I dag er fortællingen om det aktive ældreliv stort set eneradende. Den viser sig i mediernes omtale af seniorer i reklamer, i film og bøger om ældre. Den viser sig i høj grad også i regionernes og kommunernes ældrepolitik, som i forskellige varianter alle er udformet over temaet "aktiv aldring". Budskabet lyder: Hvis blot du holder dig i gang og dyrker de rigtige aktiviteter, kan du holde sig sund og rask langt ind i alderdommen. Det er godt for dig - og godt for regionens og kommunens økonomi. Men inden vi alle bryder ud i jubel, er der grund til at pege på visse skyggesider af den "aktive aldrings politik". I mange kommunale indsatser er fortolkningen af aktiv aldring blevet ensbetydende med støtte til fysiske aktivitetstilbud. I aktivitetscentre, foreninger og daghøjskoler får ældre tilbud om at tage del i alskens aktiviteter - dans, gymnastik, stavgang, badminton, yoga, håndarbejde. Samværet mellem deltagerne er en sideeffekt, selvom den af de ældre oftest vurderes som den vigtigste. Spørgsmålet om, hvad de ældre kan være for hinanden og tilbyde hinanden, overlades stort set til de ældre selv at finde ud af. For de ældre, som bor alene,er det helt afgørende, at der udvikles fællesskaber for at undgå isolation og ensomhed. Aktiv aldringspolitik har en tilbøjelighed til at være blind for de sociale relationers betydning for en vellykket aldring.

Et andet problem ved aktivitetsbølgen er, at den sætter spørgsmalstegn ved, hvad alderdommen er for en størrelse og hvilket liv, man forventes at leve, nar man nar dertil? Etnografen Aske Juul Lassen har sagt, at hvis alderdommen forstås som den fjerde alder, er aktiv aldring i høj grad et forsøg pa at annullere den. I det hele taget kan de mere ekstreme udgaver af aktivitetsbølgen komme til at fremstå som en idealiseret dyrkelse af det sunde, perfekte og sygdomsfri ældreliv. Det dækker i nogen grad over en fornægtelse af, at der med aldringen også følger sygdomme, fysiske begrænsninger og riskoen for ensomhed. Aktiv ældrepolitik kan være en idealisering, der gør det vanskeligere at acceptere kroppens forfald, tab af funktionsevne og død.

Fordelen ved at leve et aktivt ældreliv - og her mener jeg aktiv i meget bred forstand, både fysisk, psykisk, mentalt, socialt og kulturelt - er, at eventuelle sygdomme ofte kommer til at træde i baggrunden. Det fjerner ikke alderdommen, den forsinkes på en god måde, så alderens svækkelser fylder mindre i de aldrendes bevidsthed, nar de engagerer sig i meningsgivende aktiviteter. De mange ældre, der lever mange år på pension, udgør et problem for den danske velfærdsstat. Det har medført en række ældrepolitiske aktivitetsforventninger til vores livsførelse og reformer og tiltag, som ind imellem kolliderer med nogle ældres ønske om bare at nyde en 'passiv' pensionstilværelse efter et langt arbejdsliv. Efter min opfattelse drejer det sig om at finde en passende balance mellem det aktive ældreliv og bare sidde på en bænk ved molen og nyde solen.