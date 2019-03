Dagpenge: Det er ikke sket på en dag, men nærmere kommet snigende. Måske du endda ikke har opdaget det, og jeg håber ikke du gør, men vores gode dagpengesystem er på vej til at blive ødelagt til ukendelighed. Det kan vi som enkeltpersoner og som samfund ikke leve med.

For at forstå vigtigheden af dagpengesystemet, så er man nødt til at forstå Den Danske Model. Er man bevidst om Den Danske Model, så vil man vide hvilke konsekvenser det har haft for vores arbejdsmarked, at borgerlige politikere gang på gang har svækket det system, der har dannet grobund for dansk vækst og velstand.

Tidligere formand for Dansk Metal og smed, Thorkild E. Jensen, forklarede mig modellen for flere år siden på en måde, der har bidt sig fast:

"Du skal se på Den Danske Model som en trebenet skammel". I al sin enkelthed går modellen ud på, at det skal være nemt at hyre, nemt at fyre og så skal det sociale sikkerhedsnet kunne tage sig af os, i den tid vi ikke er på arbejdsmarkedet. Den model har skabt et rigt samfund - for den almene borger, men i høj grad også for virksomhedsejere, der sætter stor pris på et fleksibelt arbejdsmarked. Kig bare til lande lidt længere syd på, hvor der er opsigelsesperioder der varer så lang tid at man kan nå at fejre fødselsdag to gange. Det holder ikke.

Men hvad sker der, når man svækker dagpengene og dermed saver et stykke af det ene ben på skamlen?

Så er man nødt til at save noget af de to andre ben - det gør vi med krav om øget jobsikkerhed. Det er ikke favorabelt for hverken arbejdsgiver eller arbejdstager, da arbejdsmarkedet på den måde bliver mindre fleksibelt.

Som det er i dag, så er dagpenges dækningsgrad helt nede på under 50 pct. for mange medlemmer af Dansk Metal. Det er ikke godt nok, da det skaber en frygt for at blive arbejdsløs, som senere munder ud i krav om højere jobsikkerhed - vi ser allerede tendensen hos vores medlemmer.

Det siger sig selv, at langt de fleste med hus, familie og bil ikke kan holde til, at få halveret sin indkomst fra den ene dag til den anden. Og hvis dagpengene ikke længere er stærke nok til at holde os oven vande imellem job, så er vi nødt til at kræve længere opsigelsesvarsler, større kompensationer ved fyring og på andre måde sikre os selv, så man ikke skal gå fra hus og hjem, blot fordi man for en stund er uden for arbejdsmarkedet.

Som lærling og formand for Metal Ungdom taler jeg naturligvis med mange unge lærlinge. Så snart man taler bare en smule om politik, så er dagpenge og frygten for at blive arbejdsløs noget af det første folk bringer på banen. Sådan må det ikke være - sådan behøver det ikke være.

Derfor må jeg på det kraftigste opfordre den nuværende regering, men så sandelig også den, vi får efter folketingsvalget, til at prioritere et styrket dagpengesystem. Løsningen ligger lige for næsen af dem. Ellers har vi desværre kurs mod et arbejdsmarked, hvor fleksibiliteten er på niveau med den, vi ser i Grækenland.