Vi er misundelige på jeres museum og by

I sidste uge var min mand og jeg på ferie på Fyn. Vi startede i Bogense, hvor vi ikke havde været før, og det var en dejlig oplevelse. Omkring torvet fine, velholdte rækker af huse hver med sit eget særpræg. Især døre og porte imponerede os. Et smukt rådhus, en hovedgade, hvor vi var ved at dreje halsen af led, for at få alle detaljer med og flotte lygtepæle overalt.

Heldigvis havde man undgået at blande betonbyggeri ind imellem de gamle huse.

Dagen efter besøgte vi den gamle jernbanestation, hvor der er indrettet et lokalhistorisk museum.

Vi var spændt på, om det var blevet digitaliseret som vores museum i Køge. Men heldigvis fandt vi et museum, som holdt fast i traditionen med forskellige rum, som var indrettet som stuer, barbersalon osv og fyldt med genstande, som kunne sætte fantasien i sving.

Ydermere blev vi budt velkommen af museumsinspektøren, som beredvilligt fortalte os om museet. Vi overværede en lille drengs begejstring over den store traktorsamling. I øvrigt et fint træk, at det er gratis for børn.

I Køge havde vi tidligere et sådan museum med genstande. Nu får man udleveret en tablet og går som zombier med høretelefoner rundt og ser på en montre med fire ting i hvert rum. Vi er ret misundelige på jeres museum og jeres uspolerede by. Det er et sted, man får lyst til at komme tilbage til.