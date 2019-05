Vi er blevet lige så udemokratiske som Sverige

Udemokratisk: Det er utroligt, hvad en valgkamp medfører. Man får det indtryk, at langt de fleste folketingspolitikere er lystløgnere, magtsyge og uden moral. De lover til højre og venstre. Der er ikke et beløb eller en ting, der er for stor eller småt, og det ændrer sig op og ned for de fleste politikere og partier - alt efter, hvad der sælger bedst, ikke et ord om saglighed. Man kan godt forstå, at politikerleden er så stor, som den er, og med alle de sociale medier, vi har nu, bliver det kun værre. Avisen og Facebook bestemmer, hvem der er "inde" eller "ude".

Jeg havde aldrig troet, at gode gamle Danmark skulle blive lige så udemokratisk, som den "humane stormagt" eller som jeg ville sige "latterlige Sverige". Og her tænker jeg på Sverigesdemokraternes udelukkelse fra svensk politik, selvom de er lovlig valgt.

I Danmark er det Nye Borgerlige og specielt Rasmus Paludans Stram Kurs, de "pæne" politikere og pressen går efter.

Så jeg synes faktisk, at man skulle give de gamle partier en lærestreg og stemme på Rasmus Paludan, hvis ikke for politikkens skyld, så for demokratiets og Danmarks skyld.