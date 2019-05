Læserbrev: Øllet flyder i stride strømme og endda så meget, at Carlsbergs topdirektør i 2018 oppebar en løn på 52,5 millioner kroner. Sagt i bryggerisprog må det i høj grad være noget, der flasker sig. Ja, måske burde det give anledning til dåselatter.

Vi dødelige nede i jordhøjde kan klare os for langt mindre. Det er kun et spørgsmål om blot lige at have til øllet.