Vi bruger rigtig meget energi på ikke at kunne forstå, at vi ikke er ens

I den ideelle verden er det ikke svært at træffe beslutninger. Man undersøger fordele og ulemper, vejer dem op mod hinanden og bestemmer sig. Sådan går det ikke altid i den virkelige verden. Der er mange måder at træffe beslutninger på. Det kan være svært at forstå hinandens motiver, og det kan af og til også være svært at forstå sine egne: "Hvorfor er han så overilet, og hvorfor er hun så omstændelig?"

Der findes mennesker, der har svært ved at bære deres følelser og som drives til at handle for at lette deres indre tryk. Har de opstillet et ønskescenarie, er det ofte uudholdeligt at have is i maven og vente på alle mellemregningerne. Deres valg forekommer uigennemtænkte. De bringes i en utålelig indre spænding, hvis de bliver nødsaget til at vente med at realisere deres drømme. Deres manglende tålmodighed kaster dem hovedkulds ud i det, der skal føre til det ønskede resultat. Mennesker, der søger umiddelbar tilfredsstillelse, mangler ofte den solide kerne, der opbygges af pålidelige og omsorgsfulde forældre, som kommer til at fungere som centrale mentale figurer, man kan læne sig op af, hvis man lider afsavn eller er tvunget til at udsætte påtrængende behov. Er den indre kerne for svag, er der fare for, at man lader sig lokke af den hurtige gevinst, den lette løsning og den anstrengelsesløse smutvej til rigdom, lykke og ære.

Andre lammes af vægelsind. Der findes mennesker, der som børn er blevet gjort forsigtige, ængstelige og hæmmede. De søger tryghed og skyr udfordringer og er derfor tilbageholdne, når det kommer til handling. Tvinger omstændighederne dem til at vælge, bliver de forfjamskede og usikre og mister kontakten til det, de føler for. I en sådan situation kan det ene valg være ligeså godt som det andet. Skulle det ske, at de omsider drister sig til at vælge, hænder det ofte, at de nages af tvivl om, de har gjort det rigtige, og det ses ikke sjældent, at de efter en stund omgør valget, hvorefter de martres af fornyet tvivl, og deres tanker kan i længere tid hænge fast i spekulationer, om de har valgt den rette løsning. At skulle vælge fra et menukort kan for nogle føles som et pres, der kan ende i en pinefuld stresstilstand, fordi bestillingen skal afgives forholdsvis hurtigt. De handlingslammede overlader helst beslutninger til andre. Da de ofte er konfliktsky, opgiver de hurtigt deres egne forslag til fordel for andres. De har lettere ved at tage stilling til det, andre har vedtaget, fordi ansvaret nu ligger på andres og ikke deres egne skuldre. Herved kommer de til at indtage en passiv offerrolle, fordi de ind i mellem bliver tvunget til at skulle leve med afgørelser, de muligvis ikke bryder sig om.

Der er mennesker, der opholder sig for kort tid i overvejelsernes limbo - og andre bliver der for længe. Hvor hurtigt skal man opgive et projekt, der ikke vil lykkes, og hvor længe skal man blive ved med at håbe på, at det kommer til at glide? Nogle mennesker kasserer deres parforhold ved små misstemninger og fortryder bagefter, fordi de erkender, at de kastede guld på gaden. Andre forbliver i ægteskaber, hvor udløbsdatoen for gensidige varme følelser for længst er overskredet. Det er vigtigt at være tålmodig, men det er uklogt at blive ved i en uendelighed. Det er skadeligt at opgive for hurtigt og skadeligt at opgive for sent. Troen på at et projekt vil lykkes, kan umærkeligt glide over i stædig modvilje mod at indse det håbløse i at fortsætte, hvorved man forpasser muligheden for at opgive på et passende tidspunkt. De, der har haft medvind i deres barndom, kommer i god kontakt med deres følelser og får tillid til deres dømmekraft. Deres tro på livets muligheder hindrer dem i at frygte forandring, og de har derfor ofte let ved at træffe en "rask" beslutning. De er mere optaget af det, de kan få end det, de kan miste i modsætning til pessimisterne, der grubler over de katastrofer, der kan indtræde, hvis de vælger forkert.

Det er menneskeligt at gå ud fra, at andre tænker som "mig". De velafbalancerede undrer sig over de impulsive, der til gengæld ikke forstår, hvorfor de vægelsindede har så svært ved at træffe afgørelser. Vi har kun os selv som referenceramme og ved dybest set kun, hvordan vi selv føler og tænker, men begynder man at lytte til andre og forsøge at sætte sig ind i deres indre verden, vil man blive overrasket over at erfare, at andres indre virkelighed kan være helt anderledes end ens egen. Det, der virkede uforståeligt, bliver let at fatte og det, der virkede ulogisk, har sin egen indre logik. Megen mental aktivitet bruges på at kritisere det, andre gør eller ikke gør; men giver man plads til at lade andre fortælle, bliver der "mening i galskaben". At beslutte sig forekommer enkelt, men kan være en yderst kompliceret affære.