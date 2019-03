Vermund og tornerosesøvnen

Tim Vermund (S) slår i avisen til lyd for, at Odense Kommune skal have flere penge til mere velfærd. "Vi skændes om en for lille kage", slår Vermund fast.

Jeg savner imidlertid nogle bud på, hvordan man vil være med til at gøre kagen større. Det er en politisk opgave at sikre, at der er råd til fremtidens velfærd. Det gør vi bl.a. ved at sænke skatten og gøre det mere attraktivt at gøre en indsats. Det gør vi ved at skære ned på bureaukratiet, så velfærd kommer til at handle om borgerne frem for klik på en computer. Det gør vi ved at give danske virksomheder ordentlige rammevilkår og mulighed for f.eks. at hente arbejdskraft i udlandet, når der mangler danske hænder.

Budskabet fra Vermund er grundlæggende, at Odense skal bare have flere penge, så skal det nok gå. I stedet for at bede regeringen vågne op burde opfordringen gå til Socialdemokratiet på Christiansborg. Her soves i den grad tornerosesøvn.