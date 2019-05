Vermund: Derfor stemmer jeg ikke i morgen

Stemme: Efter at have grublet over det længe, er jeg nået frem til, at jeg holder mig væk fra afstemningslokalerne på søndag. Det har ikke været nogen let beslutning, for jeg har trofast deltaget i alle valg siden jeg fyldte 18 år.

Pia Kjærsgaard satte i går her i avisen lighedstegn mellem min afvisning af EU-valget og Hitzb-ut-Tahrirs afvisning af demokratiet. Det er for letkøbt og helt forkert.

Det er min kærlighed til folkestyret og til Danmark, der afholder mig fra at stemme. Islamisterne står for det modsatte.

EU-valget er i mine øjne simpelthen ikke et valg, der har demokratisk værdi.

Jeg føler mig ikke repræsenteret af EU-parlamentet, og jeg kan ikke se meningen med at stemme på politikere, der vil bruge alle deres kræfter og al deres tid på at begrænse det folkestyre i Danmark, som jeg kæmper for og sætter så højt.

Alle de blå partier er optagede af at indføre endnu flere bindende EU-regler og love, og jeg stoler ikke på, at de vil passe på Danmark i EU. Selv DF har sagt, at de er villige til at opgive deres EU-kritik for ministerposter.

Og efterhånden som jeg i de senere år har læst meget mere om EU og har sat mig ind i, hvordan EU fungerer, og hvad EU gør ved vores muligheder for at leve som et frit folk i et selvstændigt land, er jeg gået fra at være skeptisk over for EU til at være stærk modstander af hele projektet.

Jeg vil ikke bakke op om en udvikling, hvor vi får mere EU på bekostning af vores folkestyre. Derfor stemmer jeg ikke på søndag.