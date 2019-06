Læserbrev: Avisens omtale mandag af SDU's beslutning om at gøre realiseringen af de 17 verdensmål til en topprioritet var en nyhed, som SDU's rektor og formand fortjener stor respekt for at søsætte i samarbejde med hele SDU's organisation.

SDU er for mange i Odense lidt fjernt, ude i SØ. Letbanen bliver det fysiske bindeled, når den kommer i drift. SDU's fremtidige arbejde med de 17 verdensmål kan og vil blive det mentale input og bindeled, som vil gøre SDU til en naturlig del af bevidstheden hos byens borgere og fynboer iøvrigt, fordi vi alle vil blive inddraget i den proces, som er nødvendig på mange fronter for at skabe en bæredygtig fremtid for nuværende og kommende generationer.