Verdensarv. Kan det virkelig være rigtigt?

Læserbrev: Museumsdirektør Erland Porsmose har længe vidst, at Nyborg ikke kan blive verdensarv, hvis man bygger på slottet. Men han har ikke sagt noget. Det afslører Fyens, og avisen citerer ham for at sige, at han hele tre gange har fået at vide af fagfolkene, at Nyborg by ikke kan leve op til verdenslistens krav, hvis han bliver ved med at ville bygge på slottet.

Det har han fortiet for offentligheden. Hvorfor bliver han ved? Hvad er det for et hovmod, der driver Erland Porsmose? Hvorfor lyver han og siger, at UNESCO er lige om hjørnet? Og hvad med Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks fredningsmyndighed? Folk må ingenting for dem normalt, men når de selv står som bygherren, må de alt.

Fredningsmyndighederne vil ødelægge Danmarks ældste kongeborg. Og der er ikke længere nogen grund overhovedet. De kunne lige så godt lade være. Magtblinde embedsmænd finder på meget dumt, men hvor er styrelsens kritiske arkæologer og fredningseskperter henne? De må være købt til tavshed.