Ventesalen i Odenses gamle banegård, dengang i 1950

Erindringer: Da jeg blev 10 år, sendte mine forældre mig til Odense i skole. Jeg blev ikke spurgt, det gjorde man ikke dengang. Far kaldte mig ind på sit kontor og viste mig skolebladet og sagde, at "der skal du begynde efter sommerferien". Sådan var det. Og det betød, at jeg gik på Marie Jørgensens Pigeskole fra 1950 og de næste 10 år.

Mine skoledage begyndte med, at jeg skulle med Kertemindetoget om morgenen. Det gik fra Agedrup station kl. 7.10, så var jeg på Odense Banegård ca. 7.40, og timerne begyndte kl. 8. Jeg gik gennem Kongens Have til skolen, der lå og stadig ligger perfekt for banegården.

Vi fik fri kl. 14. Mit tog gik kl. 14.10, så jeg var hjemme kl. 14.50. Nåede jeg ikke 14.10, gik næste tog 17.20. Det var så den skoledag. Otte-ni timer i alt, men det tænkte jeg ikke over, det var jo sådan, det var.

Rejsen med tog og opholdet i Odense Banegårds ventesal gav mange tanker og følelser i mit dengang unge sind.

Om morgenen, når lokomotivet tøffede ind på Agedrup Station, steg vi alle på. Vi var en flok skolebørn og andre, som fast tog dette tog til skole eller på arbejde. Toget var med trækupeer og ferniserede bænke, hvorpå der kunne sidde tre-fire personer, så vi kom hinanden ved. Senere blev det fællesrum, hvor man kunne se alle i kupeen. Der var også nogle gange, hvor der var et meget moderne nyt tog, sølvfarvet og hvidt. Det var luksus at køre med.

Den gamle banegård var indrettet med en meget stor forhal med kip til loftet. Her var ikke særligt varmt, for der var svingdøre, og der gik åbne trapper ned til perronerne. Der hang tavler med afgangstider og en masse reklameplakater på væggene, der var garderober og bokse, hvor man kunne låse sin tasker inde - og selvfølgelig var der billetluger til billetsalget. Jeg kan tydeligt huske lugten af lokomotivrøg, som egentlig var behagelig.

Her passerede mange mennesker hver dag ved samme tid. Det var de samme mennesker, og jeg kunne se, hvis nogen var syge eller havde fri, for så manglede de. Gennem så mange år kommer man til at kende mennesker uden at vide, hvem de egentlig var.

Inden man kom ind i den store forhal, var der to ens kiosker. Den til venstre solgte aviser, blade og røg og tipskuponer. Til højre chokolade, slik og frugt. Man kunne få lidt til rejsens underhold, for der kom ingen togstewardesse rundt med kaffevogn.

I venstre side af den store forhal var der en bred trappe op til to store sale. Til venstre lå ventesalen, til højre en restaurant, som jeg aldrig kom ind i. De dage, hvor jeg ikke nåede 14.10, gik jeg op i ventesalen. Den var indrettet med firemandsborde af brunt ferniseret træ. Der var også en fast bænk eller sofa langs hele den ene væg ud mod gaden. Vinduerne var meget store og sad højt, så man kunne ikke kigge ud af dem, når man sad ned.

Det var altid de samme personer og skolebørn, der sad og ventede. Hvis der kom nye ventende, var det en særlig underholdning, især for os skolebørn. Blandt gengangerne var mange gange ældre, forhutlede mænd, som sad stille ved et bord. Andre mænd kom for at spille kort med hinanden - jeg tror ikke, at de skulle med toget, de varmede sig blot.

Det var et skuespil for mig at se på. Var der en dag én, der ikke kom, havde de øvrige mænd en stor diskussion: Hvor var han nu? Var han fuld eller syg? Det blev nogle gange til højtråbende diskussioner, som jeg ikke kunne undgå at høre, og som var en kærkommen underholdning i ventetiden.

Ventesalen var også fuld af reklameskilte: "Det er Danmark der dur - Ricks der drikkes", FDB's davreplakat, margarineplakater o.s.v. Af og til kom politiet og gik en tur rundt i ventesalen. Om de ledte efter nogen, ved jeg ikke, men det gav tryghed. I det store hele var der ingen uro udover diskussioner, som kun var spændende at høre. Vi børn larmede ikke, det gjorde man ikke dengang.

Ventesalen var en varmestue for mange. Det var et sted, hvor der var lunt og fred og ro, og hvor man kunne møde og finde venner. Allerbedst var det, når "Posedamen" kom. Og det gjorde hun hver dag. Jeg tror, at rejsen for hende var et livsindhold. Hun må have været utrolig ene og ensom, og jeg var en lille smule bange for hende, for hun skulle med Kerteminde 14.10.

Men med hende kom der en underholdning af format. Hun havde sit eget bord, det vidste alle, så det skulle vi ikke sidde ved. Hun begyndte at pakke alle sine ting ud, for hun havde alle sine kæreste ejendele i de mange poser, hun slæbte rundt på. Der var babytøj og små børnekjoler, som hun pakkede ud og glattede med sine hænder. Der var også potteplanter, som hun snakkede med og kiggede på og så pakkede ned igen. Ih altså, hvor var det spændende at sidde stille og kikke på.

I dag gør det ondt at tænke på hende. Måske havde hun andre steder i Odense, hvor hun kom hver dag og pakkede hele sit liv ud. Hvor boede hun? Hvem hjalp hende, hvis der skete noget? Havde hun familie eller børn? Talte hun overhovedet med andre mennesker? Det svar får vi aldrig.

Dengang tænkte jeg ikke over, hvorfor hun var sådan. Det var kun underholdende for en pige på 10-11 år.