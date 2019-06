Venteliste. Jeg undrer mig stadig

Læserbrev: Da jeg i 2009 meldte mig ind i boligselskabet Folkebo, blev jeg oplyst om, at ventetiden til en bolig var 10-12 år. For nogle dage siden tog jeg kontakt til BS Folkebo, hvor jeg talte med John Lund. Fortalte ham, at jeg glædede mig til at skulle flytte til Folkebo indenfor overskuelig fremtid, men at min placering på ventelisten sagde noget helt andet.

Min placering på listen for aktivt søgende er nummer 308. Dertil kommer, at der på en passivliste står 200 før mig. Når/hvis de melder sig aktive, står jeg som nummer 508 til en bolig. Ifølge John Lund er der i gennemsnit 14 fra-/tilflytninger om året. Ud fra den oplysning konkluderer jeg, at hvis alle 200 melder sig aktive, giver det en samlet ventetid på 46 år. Hvis ingen gør det, er den samlede ventetid 32 år. Det mest sandsynlige er nok, at det bliver et sted midt imellem.

Jeg spurgte naturligvis ind til, om der var sket fejl i form af hacking eller andet. Dette blev pure afvist. John Lund kunne godt forstå, at jeg undrede mig, når jeg stillede regnestykket sådan op, men det kunne man ikke bare gøre, da der var mange faktorer, der spillede ind. Hvilke faktorer kunne jeg ikke få svar på, bortset fra en bortforklaring, der omhandlede finanskrise i 2008.

Vil man idag skrives op til bolig i BS Folkebo, får man at vide, at der er 25 års ventetid. (?)

Man betaler årligt et ventelistegebyr på 125 kr. Ikke nogen formue for det enkelte medlem, men samlet set en temmelig god indtægt for BS Folkebo. En indtægt, som sandsynligvis ville reduceres kraftigt, hvis de var ærlige omkring ventetid. Havde jeg vidst, at jeg først ville få tilbudt bolig som 80-90 årig, havde jeg naturligvis ikke meldt mig ind. Dog har jeg i skrivende stund ikke meldt mig ud, da jeg stadig har et spinkelt håb om, at en eller anden vil kigge på min ventelisteplacering og finde fejlen.