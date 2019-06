Læserbrev: De venstreorienterede journalister på tv og de skrevne medier har travlt med at fortælle, hvor mange millioner kroner politiet har brugt på at passe på Rasmus Paludan, men det er jo ikke sandheden. Politiet har brugt de mange millioner kroner på at holde den muslimske pøbel på afstand af Rasmus Paludan.

Det er ikke første - og bliver heller ikke sidste gang - at de venstreorienterede journalister fordrejer sandheden.